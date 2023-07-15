بررسی نحوه همکاری ایران با FATF در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، مهم‌ترین دستورکار کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری به شرح زیر است:

جلسه کمیته سیاسی کمیسیون اصل ۹۰ برای بررسی نحوه همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF

بررسی مشکلات صنعت خودروسازی و اخذ مابه التفاوت از واردکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی در کمیسیون اصل ۹۰

برگزاری جلسات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه پیرامون جزئیات لایحه برنامه هفتم

بررسی نحوه برگزاری آزمون سراسری و امتحانات نهایی سال ۱۴۰۲ با حضور مسئولان مربوطه در کمیسیون آموزش و تحقیقات

رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی

دعوت از وزیر امور خارجه برای حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به منظور بررسی آخرین تحولات سیاست خارجی و پاسخگویی به سوالات چند تن از نمایندگان

بررسی درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران از سال ۱۳۹۸ تاکنون در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها

ادامه بررسی طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها

بررسی گزارش عملکرد وزارت نفت پیرامون احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در کمیسیون انرژی

بررسی لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب در کمیسیون قضائی و حقوقی