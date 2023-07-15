اختری: «اتحاد» رمز مقاومت و پیروزی مسلمانان جهان مقابل دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش زائران اهل سنت با عنوان «نقش حج در تمدن نوین اسلامی» امروز شنبه با حضور آیت الله محمدحسن اختری جانشین سرپرست حجاج ایرانی در مدینه و حجت الاسلام والمسلمین محمدهادی اکبری مدیر اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری در مدینه منوره برگزار شد.

آیت الله اختری در این همایش با بیان این که از فرصت حج بایدبرای تحکیم وحدت بین همه مسلمانان استفاده کرد، گفت: زائرانی که امسال از حدود دو میلیارد مسلمان جهان به حج مشرف شدند سعادت زیارت بارگاه پیامبر رحمت و مهربانی، ائمه بقیع و مسجدالحرام را پیدا کرده اند.

وی ادامه داد: اجتماع بزرگ حج نشاندهنده جایگاه و شأن بالای مسلمانان نزد خداوند است که هر سال فرصت زیارت خانه خود را به آنها هدیه می‌کند. هر چند ممکن است یک نفر فقط یک بار فرصت تشرف پیدا کند اما باید قدر همین فرصت را هم دانست.

جانشین سرپرست حجاج ایرانی در مدینه با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری و نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت بر حفظ شأن و تکریم زائران خاطرنشان کرد: مردم مسلمانان ایران به عنوان الگویی برای کشورهای دیگر با حفظ شأن، جایگاه و کرامت شأن به سرزمین وحی اعزام می‌شوند و امکانات کاملی برای آنها در نظر گرفته می‌شود در حالی که برخی کشورهای دیگر اینگونه نیستند.

وی ادامه داد: باید از فرصت حضور در حج برای کسب معرفت و معنویت بیشتر نسبت به خدای متعال بهره برد و در طول ایام حضور در سرزمین وحی با یاد و ذکر خدا انس گرفت.

آیت الله اختری توهین به مقدسات به ویژه اهانت اخیر سوئدی‌ها به قرآن را محکوم کرد و گفت: اگر مسلمانان جهان با یکدیگر متحد شوند می‌توانند مقابل چنین توهین‌هایی بایستند. ما نباید صرفاً به صدور یک بیانیه اکتفا کنیم بلکه باید با اتحاد و ارتباط نزدیک مقابل این گونه رفتارهای دشمنان اسلام بایستیم.

وی تاکید کرد: مسلمانان همیشه در طول تاریخ از نظر دانش و علم سرآمد بوده اند و حالا هم که جمعیت شأن به دو میلیارد نفر رسیده است باید با همدلی و اتحاد مقابل دشمنان و توهین‌هایشان بایستند تا دیگر کسی به خودش جرأت ندهد گستاخی کند.

در ابتدای این نشست حجت الاسلام والمسلمین هادی اکبری گزارشی از اقدامات فرهنگی صورت گرفته برای زائران اهل سنت ارائه و بر وحدت و دوستی بین اهل سنت و شیعه تاکید کرد.

وی گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که الگویی برای همه کشورهای مسلمان است، روزی نیست که عده‌ای نخواهند با توطئه و نقشه‌های شومشان جلوی حرکت انقلاب ایران را بگیرند.

حجت الاسلام اکبری ادامه داد: اگر می‌خواهیم تمدن نوین اسلامی شکل بگیرد باید متحد باشیم چرا که راه شکل گرفتن این تمدن عمل کردن به تعالیم اسلام به معنای واقعی است. باید استقلال داشته باشیم و با مودت و همدلی به سمت جلو گام برداریم تا تمدن نوین اسلامی شکل بگیرد.

وی در پایان گفت: در شرایطی که متأسفانه با شطینت و سنگ اندازی برخی گروه‌ها و فرقه‌ها جامعه اسلامی دچار تفرقه شده است، حج می‌تواند مهمترین مظهر وحدت و اتحاد مسلمانان باشد.