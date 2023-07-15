حکم دبیرکلی اصغر رحیمی در فدراسیون تکواندو صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، پس از طی مراحل قانونی و دریافت تاییدیه های لازم هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو طی حکمی اصغر رحیمی را به عنوان دبیرکل فدراسیون منصوب کرد. رحیمی با حفظ سمت، مسئولیت مدیرفنی تیم‌های را نیز برعهده دارد.

رحیمی از فروردین ماه امسال به عنوان سرپرست دبیرکلی فدراسیون تکواندو و مدیرفنی تیم‌های ملی مشغول به فعالیت بود.

در سوابق او سرپرستی کاروان ورزشی ایران در چندین دوره بازی‌های المپیک و بازی‌های آسیایی نیز به چشم می‌خورد. همچنین رحیمی دارای مدرک دکترای مدیریت و برنامه ریزی است و سابقه مربیگری در تیم‌های ملی تکواندو ایران و کویت در رده‌های سنی مختلف را نیز در کارنامه خود دارد.