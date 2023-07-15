به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی در حاشیه بازدید از زیرساخت‌های کشاورزی و مشکلات کشاورزان بخش رامجین اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که در حوزه‌های مدیریتی باید به طور جدی دنبال شوند شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و مزیت‌های هر منطقه و معرفی واقعی آنها در سطوح مختلف است.

وی بیان کرد: غرب استان البرز در مناطق مختلف شهری و روستایی ظرفیت‌های بزرگی در بخش کشاورزی، گردشگری، صنایع دستی، معادن، صنعت و سایر موضوعاتی دارد که می‌توان با نگاه جهادی مسئولین اجرایی مسائل اصلی جامعه همچون اشتغال، معیشت، اقتصاد، و موضوعات دیگر را برطرف و نشاط و امید ایجاد کنند.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس تصریح کرد: دولت و مجلس شورای اسلام برای حمایت از تولیدات با کیفیت توجه ویژه‌ ای قرار داده، مشکل کمبود آب جدی است و باید نسبت به آبیاری نوین از سوی کشاورزان صورت پذیرد، و ما به عنوان خادم بهترین مردم تمام تلاشمان می‌کنیم که رونق اقتصادی در بخش‌های مختلف انجام گیرد.

وی متذکر شد: حضور میدانی مدیران اجرایی در کنار مردم و منطقه و ضمن دلگرمی منجر به رفع مشکلات می‌گردد و تصمیم‌گیری آسان‌تر و دقیق‌تر را همراه خواهد داشت.