  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۴ تیر ۱۴۰۲، ۲۰:۲۳

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه‌:

حادثه واژگونی پراید در محور هرسین به نورآباد ۳مصدوم داشت

حادثه واژگونی پراید در محور هرسین به نورآباد ۳مصدوم داشت

کرمانشاه- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه‌ از سه مصدوم در حادثه واژگونی پراید در محور هرسین به نورآباد خبر داد.

محمدباقر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز شنبه ۲۴ تیر ماه طی تماس تلفنی مرکز اورژانس با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر خبری مبنی بر واژگونی پراید در محور هرسین- نورآباد روستایی چقاسعید اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله نیروهای امدادی پایگاه امداد و نجات تمرگ جمعیت هلال‌احمر شهرستان هرسین به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: نجاتگران هلال احمر پس از ارزیابی یک نفر از مصدومین رهاسازی و به مرکز درمانی انتقال دادند.

محمدی بیان کرد: ۲ نفر مصدوم در این حادثه پس از انجام اقدامات کمک‌های اولیه توسط نجاتگران هلال احمر به عوامل فوریت‌های پزشکی تحویل داده شدند.

کد مطلب 5837248

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه