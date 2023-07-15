حادثه واژگونی پراید در محور هرسین به نورآباد ۳مصدوم داشت

محمدباقر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز شنبه ۲۴ تیر ماه طی تماس تلفنی مرکز اورژانس با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر خبری مبنی بر واژگونی پراید در محور هرسین- نورآباد روستایی چقاسعید اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله نیروهای امدادی پایگاه امداد و نجات تمرگ جمعیت هلالاحمر شهرستان هرسین به محل حادثه اعزام شدند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: نجاتگران هلال احمر پس از ارزیابی یک نفر از مصدومین رهاسازی و به مرکز درمانی انتقال دادند.
محمدی بیان کرد: ۲ نفر مصدوم در این حادثه پس از انجام اقدامات کمکهای اولیه توسط نجاتگران هلال احمر به عوامل فوریتهای پزشکی تحویل داده شدند.
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