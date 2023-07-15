آموزش و پرورش در پیشگیری از اعتیاد نقش کلیدی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلایی عصر شنبه در چهارمین شورای هماهنگی مواد مخدر استان با اشاره به اهمیت آموزه‌های دینی در حوزه پیشگیری از اعتیاد اظهار کرد: نقش اعتقادات و آموزه‌های دینی در شکل گیری رفتاری افراد بر کسی پوشیده نیست و اگر آموزه‌های دینی در مدارس به شکل مفید و مؤثر انجام گیرد به همان میزان در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی موفق تر خواهیم بود.

جلایی افزود: هر کدام از دستگاه‌ها کارکرد و وظایف سازمانی خاص خود را دارد و اگر همه دستگاه به شکل صحیحی انجام وظیفه کنند اغلب معضلات و مشکلات مرتفع می‌شوند..

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری نقش آموزش و پرورش را در برنامه‌های فرهنگی و اقدامات پیشگیری از اعتیاد بسیار مهم و کلیدی دانست و ادامه داد: می‌بایست حداکثر توان آموزشی و پرورشی را در راستای آگاه سازی و اقدامات پیشگیرانه به کار برد تا نسل آینده با هوشیاری و آگاهی کامل از آلودگی و گرفتاری به آسیب‌های اجتماعی علی الخصوص اعتیاد امتناع کنند.

وی استفاده از ظرفیت صدا و سیما را نیز در بحث اطلاع رسانی و آگاه سازی جامعه بسیار مهم دانست و ادامه داد: فعالیت کنونی این دستگاه در این زمینه ناکافی است و امیدواریم با اتخاذ تصمیمات مؤثر در این حوزه، بتوان نتایج بسیار بیشتری به دست آورد.

جلایی همچنین از دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خواست موضوع مبارزه با مواد مخدر را در اولویت‌های کاری خود قرار داده و با حداکثر ظرفیت در این خصوص وارد عمل شوند.