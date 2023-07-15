نفرات برتر مسابقات قرآنی اوقاف در بوشهر معرفی شدند

رئیس اداره امورقرآنی اوقاف و امور خیریه استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله شهرستانی چهل‌وششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از اوایل تیرماه در حدود ۱۳۰ شهر کشور آغاز شده و تا پایان این ماه در مناطق مختلف ادامه خواهد داشت.

علی‌اکبر مداح خاطرنشان کرد: در این مرحله هر کدام از ۱۳۰ شهرستانی که اقدام به برپایی مسابقات کرده‌اند، میزبان شرکت‌کنندگان چند شهر اطراف خود هستند.

وی افزود: این مرحله از مسابقات در استان بوشهر در چهار منطقه شهرستانی آغاز شده و ۲۳ تیرماه در منطقه دشتی، تنگستان و بوشهر و منطقه دشتستان به‌کار خود پایان داد.

مداح بیان کرد: بر اساس آمار اعلام شده در استان بوشهر مجموعاً حدود ۵۶۱ نفر در بخش آوایی و هزار و ۱۲۳ نفر در بخش معارفی در رشته‌های ترجمه سوره‌های یاسین و الرحمن، معارف قرآن کریم، معارف نهج‌البلاغه، معارف صحیفه سجادیه، شامل آقایان و بانوان ثبت‌نام کرده‌اند.

وی تاکید کرد: برگزیدگان رتبه‌های اول تا سوم هر رشته که حد نصاب امتیازات لازم را کسب کرده‌اند می‌توانند پنجشنبه ۲۶ مردادماه ویژه مرحله استانی در سالن اجتماعات شهید بهشتی دانشگاه علوم‌پزشکی شهر بوشهر برای شرکت در رقابت‌های بخش آوایی حضور یابند.

رئیس اداره امورقرآنی اوقاف و امور خیریه استان بوشهر با بیان اینکه ثبت‌نام کنندگان در بخش رشته‌های آوایی و معارفی شامل ۸۸۰ نفر خانم و ۷۰۴ نفر آقا است، یادآور شد: رقابت‌های بخش معارفی ۱۲ مردادماه، همزمان با سراسر کشور در حوزه‌های آزمونی شهرستان‌های استان بوشهر انجام می‌شود.

پایان مرحله شهرستانی مسابقات قرآن در دشتستان

مداح گفت: سرانجام نتایج رقابت‌های چهل‌وششمین دوره مسابقات قرآن اوقاف دشتستان به‌عنوان منطقه چهارم، در مرحله شهرستانی توسط نماینده هیئت داوران قرائت شد و سیدعباس حسینی در رشته حفظ کل قرآن و ایمان شیخ در رشته حفظ ۲۰ جز به‌ترتیب حائز رتبه اول در مسابقات منطقه ۴ شامل شهرها و روستاهای شهرستان دشتستان شدند.

وی افزود: رباب حسینی و زهره باباعلی حقیقی در رشته حفظ ۲۰ جز به‌عنوان مقام اول و دوم این رشته قرآنی انتخاب و به مرحله استانی راه یافتند. و همچنین نیز محمد عرب و داود بهاری‌پور در رشته حفظ ۱۰ جز بخش آقایان به ترتیب مقام اول و دوم موفق به کسب جواز حضور در مرحله استانی شدند. و زینب حسینی، حکیمه براهیمی و آمنه آویش در رشته حفظ ۱۰ جز بخش بانوان به‌ترتیب رتبه‌های اول تا سوم این رشته را کسب کردند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه ثریا مختاری در رشته حفظ ۵ جز حائز رتبه نخست در منطقه دشتستان شد، اعلان کرد: جاوید کیهانی‌پور و علیرضا شهنه‌پور برازجانی به‌عنوان نفرات اول و دوم در رشته قرائت تحقیق انتخاب شدند. و همچنین نیز رتبه‌های اول تا سوم در رشته قرائت ترتیل به‌ترتیب به راضیه جریده، مریم بازیار حقیقی و اسماً نوشادی تعلق گرفت.

وی گفت: مهدی احمدی در رشته دعاخوانی مرحله شهرستانی در دشتستان حائز رتبه برتر این دوره از مسابقات قرآنی اوقاف شد.

نتایج آزمون آوایی منطقه ۳ مسابقات قرآنی اوقاف

رئیس اداره امورقرآنی اوقاف و امور خیریه استان بوشهر، با اعلان نظر پایانی رأی هیئت داوران ویژه منطقه سوم مسابقات مرحله شهرستانی چهل‌وششم در آستان مقدس امامزاده عبدالمهیمن (ع) شهر بوشهر، اظهار کرد: میلاد میگلی و علی امیری به‌ترتیب به‌عنوان مقام اول و دوم در رشته حفظ کل قرآن انتخاب شدند و همچنین مریم کرمی و نجمه مزارعی نیز در رشته حفظ کل قرآن بخش بانوان به رتبه‌های اول و دوم این دوره از مسابقات قرآنی منطقه ۳ اوقاف دست یافتند.

وی با اشاره به این مطلب که فعالان قرآنی رشته‌های آوایی شهرستان‌های دشتی، بوشهر و تنگستان در حوزه آزمونی منطقه ۳ استان بوشهر با هم به رقابت پرداختند، افزود: محمدمهدی بحرانی و محمد شادور به‌ترتیب حائز رتبه‌های اول و دوم در رشته حفظ ۲۰ جز شدند. و رتبه برتر در رشته حفظ ۲۰ جز بخش بانوان نیز به فاطمه جعفری رسید. و همچنین سیدجواد حسینی با کسب مقام نخست در رشته حفظ ۱۰ جز به مرحله استانی راه پیدا کرد.

مداح ادامه داد: رتبه‌های اول تا سوم در رشته قرائت تحقیق به‌ترتیب به محمد جماله، سیدمجدالدین ابطحی و سیدطاها حسینی رسید. صادق غریبی خورموجی، حامد یوسفی و مجید دریایی حائز مقام اول تا سوم در رشته قرائت ترتیل شدند.

وی با اشاره به سمیه السادات بحرانی، سکینه شهابی و الهه اعتمادی‌نژاد با کسب رتبه‌های اول تا سوم موفق به راهیابی به مرحله استانی چهل‌وششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اوقاف شدند، بیان کرد: سمیه احمدی در رشته دعاخوانی بخش بانوان و سیف‌الله زحمتکش در رشته دعاخوانی بخش آقایان توانستند رتبه نخست این رشته را کسب کنند.

دبیر برگزاری چهل‌وششمین دوره مسابقات قرآن اوقاف در استان بوشهر گفت: سیدایمان ابطحی، سیدحامد ابطحی و محمدطاها محمدی به‌عنوان نفرات برگزیده به‌ترتیب حائز رتبه‌های اول تا سوم این رشته در مرحله شهرستانی منطقه ۳ شدند.