ویزیت رایگان بیماران در مناطق صعب العبور ریگان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فرامرزی گفت: با اعزام یک تیم درمانی به مناطق کوهستانی ریگان از سوی کانون سلامت شهرستان ریگان، بیماران به صورت رایگان ویزیت شدند.

وی افزود: ویزیت رایگان و طرح پایش سلامت رضوی بین مردم شهرستان ریگان از سوی ۲ پزشک عمومی خادمیار سلامت رضوی انجام شد.

دبیر کانون خدمت رضوی ریگان با اشاره به اینکه بیش از ۱۵۰ بیمار مناطق کوهستانی و صعب العبور ریگان به صورت رایگان ویزیت شدند، تصریح کرد: چندین نفر از بیماران که دچار مشکلات عدیده‌ای بودند به متخصصین مربوطه ارجاع داده شدند.

دبیر کانون خدمت رضوی ریگان تصریح کرد: ویزیت رایگان بیماران مناطق کوهستانی و صعب العبور شهرستان ریگان، هر هفته در این مناطق از سوی خادمیاران کانون سلامت با همکاری شبکه و مرکز بهداشت شهرستان ریگان انجام می‌شود.