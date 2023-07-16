حمایت بانک ملت از بزرگ ترین طرح توسعه پتروشیمی غدیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملت، رضا دولت آبادی در دیدار با حسین صفاری مدیرعامل پتروشیمی غدیر تاکید کرد کشور ما به جوانان کاربلد و جهادی همچون شما نیاز مبرم دارد. وی با تاکید بر این نکته که با دیدن جوانانی همچون شما احساس غرور می‌کنیم و کنارتان خواهیم بود، تصریح کرد: از همه ارکان بانک ملت می‌خواهم که از طرح‌های پیش رو و در دست اقدام به خصوص پروژه کلرآلکالی پتروشیمی غدیر حمایت کنند.

حسین صفاری، مدیرعامل شرکت پتروشیمی غدیر هم با قدردانی از حضور مدیرعامل بانک ملت و هیأت همراه در این شرکت اظهار داشت: در شرکتی حضور یافته اید که در دو سال اخیر از سردمداران تولید در کشور بوده است و کارکنان آن با روحیه جهادی بسیاری از مشکلات شرکت را مرتفع کرده اند.

وی با بیان این نکته که در بزرگ‌ترین طرح توسعه پتروشیمی غدیر روی کمک بانک‌ها حساب ویژه باز کرده ایم، ادامه داد: جدیدترین پروژه در دست اقدام، پروژه کلرآلکالی است که برای پیشرفت و هموار شدن مسیر راه اندازی آن به حمایت‌های بانک‌هایی نظیر بانک ملت نیاز داریم.

وی ادامه داد: بانک‌ها باید در تعامل با مشتری عملکرد خود را بهبود بخشند که خوشبختانه بانک ملت توانسته است به این مهم دست پیدا کند.