جمعه با وزیر کشور حرف زدم

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم دلخوش در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس مجلس، گفت: تکلیف ما را مشخص کنید که آیا وزیر کشور باید در قبال مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد یا خیر، چرا که برخی به جای آنکه اصلاح کنند، تهدید می‌کنند. اگر بنا باشد اینگونه پیش رود، ما تا آخر این مسیر را دنبال می‌کنیم.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: بنده صبح امروز نیز به نمایندگان توضیح دادم که روز جمعه با وزیر کشور درباره این موضوع صحبت کردم. در بخشنامه ابلاغ شده بندهای ۲، ۴، ۶ و ۷ خلاف قانون بود و با دستور وزیر اصلاح شد. قبل از آنکه وزیر کشور هم به مجلس شورای اسلامی بیاید در صحبتی که با وی داشتم، خودش تصمیماتی گرفته بود.

وی اظهار داشت: در صحبتی که روز جمعه با وزیر کشور داشتم، تاکید کردم که فرصت رو به اتمام است و قول داد تا سریع‌تر تصمیم‌گیری کرده و به توافق برسند و کار انجام شود. اگر این قول اجرایی نشود، بنده بر اساس آئین‌نامه در خدمت شما بوده و کار پیش خواهد رفت.

به گزارش مهر، اخیراً معاونت سیاسی وزارت کشور در بخشنامه‌ای محرمانه به استانداران، فرمانداران و رؤسای ستادهای انتخاباتی سراسر کشور اعلام کرد با توجه به اینکه در اسفند ۱۴۰۲ انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد، برای جلوگیری از سوءاستفاده تبلیغاتی، همراهی با نمایندگان در جلسات و برنامه‌های با اهداف خاص و هماهنگ نشده اجتناب کنند که این موضوع اعتراض نمایندگان را به دنبال داشت و وزیر کشور هم در مجلس حاضر شد و توضیحاتی ارائه داد.

احمد وحیدی گفت: درباره یکی از بندهای این بخشنامه برای تعدادی از نمایندگان مجلس سوءتفاهمی پیش آمده بود، لذا بندهایی را که باعث سوءتفاهم شده بود، لغو کردیم.