طرح تحقیق و تفحص از تقسیمات کشوری به جریان بیفتد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغیان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۵ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خود درباره طرح تحقیق و تفحص از تقسیمات کشوری، گفت: تحقیق و تفحص برای تقسیمات کشوری نوشته شده بود و حتی اعضای هیأت رئیسه این تحقیق و تفحص نیز انتخاب شدند، اما جلسه بررسی آن تشکیل نشده است.

نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خواهش می‌کنم این موضوع روشن شود. باید شأن و احترام مجلس حفظ شود، چرا که در صحن علنی مصوب شده و نمایندگان به آن رأی داده اند و کنار گذاشتن این طرح صحیح نیست.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر، گفت: وظیفه ستادی معاونت نظارت مجلس این است که این کار را انجام دهد و پشمچی زاده موضوع را پیگیری می‌کند.