تخصیص ۷۱۶ تن برنج و شکر برای مصرف نذورات ماه محرم و صفر شهروندان

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله زمانی روز یکشنبه گفت: ۷۱۶ تن انواع کالاهای اساسی شامل برنج، شکر در راستای مأموریت‌های اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان به عاملین توزیع (حقوقی و حقیقی)، هیئت‌های مذهبی و تکایا، مراکز خیریه و بهزیستی تخصیص شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان ادامه داد: بیش از ۱۵۰ تن شکر سفید در بسته‌بندی‌های مختلف با قیمت درب انبار ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم به علاوه یک درصد مالیات بر ارزش افزوده جهت نذورات ماه محرم و صفر در استان زنجان قرار گرفته است.

زمانی خاطرنشان کرد: بیش از ۵۶۶ تن برنج از انواع تایلندی هومالی و هندی «۱۱۲۱» برای مصرف نذورات محرم و صفر از محل ذخایر استان، متناسب با موجودی انبارها و با قیمت درب انبار به منظور عرضه در سطح استان زنجان توزیع شده است.

وی بیان کرد: برنج تایلندی هومالی در بسته‌بندی‌های ۱۰ کیلویی با قیمت هر کیلوگرم ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان و برنج هندی «۱۱۲۱» با قیمت هر کیلوگرم ۳۳ هزار تومان برای مصرف‌کنندگان در سطح استان زنجان عرضه می‌شود.