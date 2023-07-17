ظرفیت ۴ هزار نفری برای آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب رشته داوطلبان مجاز در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۲ از ۲۵ تیرماه آغاز شده است و فرصت انتخاب رشته داوطلبان ۲۷ تیرماه به پایان می‌رسد.

آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۲ در روزهای ۴ و ۵ خردادماه ۱۴۰۲ برگزار شده است و تعداد ۶۹ هزار و ۷۶۵ نفر داوطلب در این دوره از آزمون ثبت نام کرده بودند.

میزان ظرفیت اعلام شده در این دوره از پذیرش دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه‌های علوم پزشکی ۴ هزار و ۲۲۰ نفر است. بیشترین میزان ظرفیت به رشته پرستاری داخلی - جراحی با ۲۲۷ نفر ظرفیت اختصاص دارد.

همچنین از میان ۴ هزار و ۲۲۰ نفر پذیرش دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال ۱۴۰۲ تعداد ۳ هزار و ۱۰۳ نفر به ظرفیت عادی و یک هزار و ۱۱۷ نفر به ظرفیت شهریه پرداز اختصاص یافته است.

مجموعه رشته‌های پرستاری با گرایش‌های پرستاری اورژانس، پرستاری توانبخشی، پرستاری داخلی - جراحی، پرستاری سالمندی، پرستاری سلامت جامعه، پرستاری کودکان، پرستاری مراقبت‌های ویژه، پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان و پرستاری نظامی با ۷۸۴ نفر ظرفیت دارای بالاترین میزان ظرفیت در این مقطع هستند.

جدول ظرفیت پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۲

ردیف رشته ظرفیت ۱ اپیدمیولوژی ۷۶ نفر ۲ اتاق عمل ۳۱ نفر ۳ ارتوز و پروتز ۱۲ نفر ۴ ارزیابی فناوری سلامت (HTA) ۱۶ نفر ۵ ارگونومی ۴۵ نفر ۶ آمار زیستی ۷۹ نفر ۷ آموزش پزشکی ۲۸ نفر ۸ بهداشت روان ۱۰ نفر ۹ بهداشت محیط - سم شناسی محیط ۸ نفر ۱۰ بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌ها ۲۸ نفر ۱۱ بیوشیمی بالینی ۹۰ نفر ۱۲ پرستاری اورژانس ۹۴ نفر ۱۳ پرستاری داخلی – جراحی ۲۲۷ نفر ۱۴ پرستاری سلامت جامعه ۹۱ نفر ۱۵ پرستاری مراقبت‌های ویژه ۱۴۲ نفر ۱۶ پرستاری نظامی ۹ نفر ۱۷ تغذیه بالینی ۲۷ نفر ۱۸ تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی ۲۱ نفر ۱۹ خون شناسی آزمایشگاهی ۵۱ نفر ۲۰ روان پرستاری ۹۰ نفر ۲۱ روانشناسی سلامت ۱۷ نفر ۲۲ زیست فناوری پزشکی ۱۵۵ نفر ۲۳ ژورنالیسم پزشکی ۱۱ نفر ۲۴ سلامت و ترافیک ۴ نفر ۲۵ شنوایی شناسی ۱۶ نفر ۲۶ علوم تشریحی ۱۰۵ نفر ۲۷ علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه ۴ نفر ۲۸ فناوری اطلاعات سلامت ۴۸ نفر ۲۹ فیزیک پزشکی ۶۹ نفر ۳۰ فیزیوتراپی ورزشی ۲۶ نفر ۳۱ قارچ شناسی ۳۳ نفر ۳۲ کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ۴۶ نفر ۳۳ مامایی ۸۸ نفر ۳۴ مدیریت پرستاری ۲۳ نفر ۳۵ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ۱۸۴ نفر ۳۶ مشاوره مامایی ۹۱ نفر ۳۷ مهندسی بهداشت محیط ۱۴۲ نفر ۳۸ مهندسی بهداشت محیط - مدیریت پسماند ۱۴ نفر ۳۹ مهندسی پزشکی (زیست مواد) ۶ نفر ۴۰ میکروب شناسی مواد غذایی ۹ نفر ۴۱ ویروس شناسی پزشکی ۴۵ نفر ۴۲ ترکیبات طبیعی دارویی و دریایی ۸ نفر ۴۳ شیمی دارویی ۳۱ نفر ۴۴ سلامت از دور ۴ نفر ۴۵ سلامت در حوادث و بلایا ۲۵ نفر ۴۶ علوم انتقال خون ۵ نفر ۴۷ علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی) ۲۷ نفر ۴۸ نانوفناوری پزشکی ۶۰ نفر ۴۹ یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی ۱۹ نفر ۵۰ سم شناسی ۴۲ نفر ۵۱ کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی ۸ نفر ۵۲ مددکاری اجتماعی کودک و نوجوان ۱۱ نفر ۵۳ اکولوژی انسانی ۷ نفر ۵۴ انگل شناسی پزشکی ۷۶ نفر ۵۵ اقتصاد بهداشت ۵۸ نفر ۵۶ انفورماتیک پزشکی ۳۹ نفر ۵۷ ایمنی شناسی پزشکی ۸۰ نفر ۵۸ آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ۸۸ نفر ۵۹ آموزش هوشبری ۱۲ نفر ۶۰ بهداشت محیط - بهداشت پرتوها ۳ نفر ۶۱ بهداشت و ایمنی مواد غذایی ۶۴ نفر ۶۲ بینائی سنجی ۱۸ نفر ۶۳ میکروب شناسی پزشکی ۷۹ نفر ۶۴ مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) ۷۰ نفر ۶۵ مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار ۷۵ نفر ۶۶ مهندسی بهداشت محیط - بهره برداری و نگهداری تأسیسات بهداشتی شهری ۶ نفر ۶۷ مهندسی پزشکی ( بیوالکتریک ) ۴۲ نفر ۶۸ پدافند غیرعامل در نظام سلامت ۴ نفر ۶۹ پرستاری توانبخشی ۸ نفر ۷۰ پرستاری سالمندی ۸۲ نفر ۷۱ گفتار درمانی ۳۰ نفر ۷۲ مددکاری اجتماعی ۱۵ نفر ۷۳ مدیریت توانبخشی ۲۴ نفر ۷۴ فناوری تصویربرداری پزشکی ۲۴ نفر ۷۵ فیزیوتراپی ۶۱ نفر ۷۶ فیزیولوژی ۱۰۳ نفر ۷۷ کاردرمانی ۱۸ نفر ۷۸ فناوری تصویربرداری پزشکی ۲۴ نفر ۷۹ فیزیوتراپی ۶۱ نفر ۸۰ فیزیولوژی ۱۰۳ نفر ۸۱ کاردرمانی ۱۸ نفر ۸۲ سلامت سالمندی ۵۶ نفر ۸۳ سلامت و رفاه اجتماعی ۲۴ نفر ۸۴ علوم بهداشتی در تغذیه ۴۷ نفر ۸۵ علوم تغذیه ۶۲ نفر ۸۶ روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ۱۶ نفر ۸۷ روانشناسی بالینی ۹۰ نفر ۸۸ ژنتیک انسانی ۷۱ نفر ۸۹ پرستاری کودکان ۹۳ نفر ۹۰ پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان ۳۸ نفر ۹۱ تاریخ علوم پزشکی ۲۵ نفر ۹۲ تغذیه ورزشی ۱۰ نفر ۹۳ تکنولوژی گردش خون ۱۸ نفر ۹۴ رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی ۲۵ نفر

بر اساس دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۲، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به هیچ یک از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بورس تحصیلی اعطا نمی‌کند.

همچنین بر اساس آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی هر گونه انتقال، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است.

در رشته‌هایی که دانشجو به صورت مشترک بین دو دانشگاه پذیرش می‌شود، فرد پذیرفته شده دانشجوی دانشگاه مبدا (اول) خواهد بود، لیکن دانشجو باید آمادگی داشته باشد تا تمام یا قسمتی از دوره آموزشی یا پژوهشی خود را براساس تفاهم نامه بین دانشگاه‌ها در هر محل که دانشگاه‌ها تعیین می‌کنند، بگذراند.

دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تعهدی در قبال اسکان و تأمین خوابگاه ندارند و بر اساس امکانات موجود، خوابگاه در اختیار دانشجو قرار می‌دهند. داوطلبان باید اطلاعات مورد نظر را از دانشگاه یا مرکز مورد نظر خود دریافت کنند.

همچنین با توجه به اینکه داوطلبان باید تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ فارغ التحصیل شوند، لذا کسانی که بعد از تاریخ مذکور فارغ التحصیل خواهند شد به دلیل اینکه مجاز به شرکت در آزمون نبوده اند، از تکمیل فرم انتخاب رشته محل تحصیل خودداری کنند زیرا در صورت پذیرش ضمن لغو قبولی با فرد خاطی برخورد خواهد شد.

پذیرش در دانشگاه‌های علوم پزشکی ارتش و علوم پزشکی بقیه الله الاعظم براساس نوع سازمان مربوطه (سپاه پاسداران و نیروهای مسلح و جنسیت) است.

دانشگاه علوم پزشکی مازندران عدم تعهد به ارائه تسهیلات رفاهی و خوابگاه و دانشگاه علوم پزشکی تهران عدم واگذاری خوابگاه اعم از مجردی و متاهلی به دانشجویان دوره شهریه پرداز و دانشگاه علوم پزشکی گلستان عدم واگذاری خوابگاه را در دفترچه راهنمای انتخاب رشته اعلام کرده اند.