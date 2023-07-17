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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۹:۰۰

ون‌های برقی برای انتقال فضانوردان «آرتمیس ۲» ساخته شدند

ون‌های برقی برای انتقال فضانوردان «آرتمیس ۲» ساخته شدند

استارت آپ سازنده خودروی برقی «کانو» نخستین محموله خودروهایش برای انتقال فضانوردان را به ناسا تحویل داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، در هفته گذشته ۳ خودروی حمل ونقل خدمه(CTV)به مقر فضایی کندی در ایالت فلوریدا آمریکا ارسال شد. هرچند به نظر می رسد آنها برای اکتشاف روی سطح ماه ساخته شده اند اما در حقیقت ون ها برای حمل فضانوردان به پد پرتاب در این مقر جهت ماموریت آرتمیس۲ ساخته شده اند.

به گفته شرکت کانو، ون های مذکور براساس طراحی خودروهای فعلی شرکت ساخته شده اند و می توانند فضانوردان را در حالیکه لباس فضانوردی به تن دارند و همچنین خدمه پشتیبانی پرواز و تجهیزات مورد نیاز آنها را جابه جا کنند.

طراحی داخلی و خارجی این وسایل نقلیه بسیار متفاوت است و راحتی و ایمنی فضانوردان و خدمه را طی سفر ۹ مایلی به پد پرتاب فراهم می کند.

قرار است ناسا در ماموریت آرتمیس ۲ فضانوردان را به ماه بفرستد. در این ماموریت ۴ فضانورد برای نخستین بار پس از ۱۹۷۲ میلادی به مدت ۱۰ روز به ماه سفر می کنند. سازمان فضایی آمریکا قصد دارد در این ماموریت تست های بیشتری روی کپسول اوریون و موشک SLSانجام دهد تا تضمین کند فضاپیما برای ماموریت های سرنشین دار آتی به سطح ماه ایمن است.

کد مطلب 5837913
شیوا سعیدی

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