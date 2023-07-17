ورزشکار سالاری؟ جوانمردی و نعمتی هماهنگ هستند/سهم صفر از دو رشته

به گزارش خبرنگار مهر، غفور کارگری که آذرماه سال گذشته رای اعضای مجمع کمیته ملی پارالمپیک را برای ریاست در این کمیته به دست آورد، امروز دوشنبه نخستین نشست خبری خود را برگزار کرد تا ضمن تشریح وضعیت کاروان ایران برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی، پاسخگوی نمایندگان رسانه‌ها در مورد این کاروان، کمیته و … هم باشد.

نقطه‌ای که پارالمپیک قرار دارد باید خوب‌تر بشود

وی در آغاز نشست خبری خود گفت: یکی از سیاست‌های ما احقاق حقوقی بحث رسانه‌ای ورزش پارالمپیک است. الان مسابقات قهرمانی جهان پارادوومیدانی در فرانسه در جریان است. ورزشکار ما طلا می‌گیرد. در نهایت خبر سوم در رسانه‌ها کار می‌شود اما خبرهای دیگر که بعضاً به ایران مربوط نمی‌شود بیشتر مورد توجه رسانه قرار می‌گیرد.

کارگری خطاب به خبرنگاران خاطرنشان کرد: از شما می‌خواهم با همفکری، نقد، پیشنهاد ما را در اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌ها کمک کنید. اگر نظرات به دور از حاشیه باشد حتماً از آن استفاده می‌کنیم. شما با قهرمانان و تیم‌ها در ارتباط هستید و بعضاً مطالبی به شما ارسال می‌شود که ما در جریان نیستیم.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک در ادامه با اشاره به مدیریت چندساله محمود خسروی وفا در این کمیته خاطرنشان کرد: بسیاری از بسترهای لازم برای فعالیت توسط خسروی وفا ایجاد شد.

وی با بیان اینکه رویکرد ما در ورزش پارالمپیک ایجاد تحول است، ادامه داد: اگر مدیری غیر از این باشد کوتاهی می‌کند. نقطه‌ای که امروز ورزش پارالمپیک روی آن قرار دارد، خوب است و باید خوب‌تر شود. فرصت کم است و باید از موقعیت‌ها استفاده کرد. حرکت ما رو به جلو و رو به بالا باید ادامه پیدا کُند.

کارگری با تاکید بر اینکه چند اصل را به عنوان اصل بنیادی خود قرار داده‌ایم، گفت: اولین اصل فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد ورزش است. به عنوان کارشناس کوچک اعتقاد دارم اگر نظرات مقام معظم رهبری را در ورزش اجرا کنیم ورزش به صورت شتابان حرکت می کُند، مانند کیفیت گرایی که بعد از بازی‌های ٢٠٠٤ آتن سیاست ما شد و مقام معظم رهبری هم روی آن تاکید دارد.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک تصریح کرد: اولویت بندی رشته‌ها هم دیگر موضوع است. بعضاً رشته‌های پُر طرفدار در حاشیه هستند و باید این موضوع بررسی شود.

اولویت اصلی بازی‌های پاراآسیایی هانگژو است

وی با تاکید بر اینکه فعالیت‌ها باید برنامه محور باشد، گفت: بر همین اساس برنامه ٥ ساله توسعه داریم و بر اساس آن پیش می‌رویم. اصل دیگر آسیب شناسی است که اینکه در هیچ زمینه‌ای اجازه اشتباه نداریم. در بازی‌های پاراآسیایی جاکارتا اشتباهاتی قاعدتاً بوده است که نباید در هانگژو تکرار شود و اگر این اتفاق افتاد، شما می‌توانید ما را نقد کنید.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک با بیان اینکه باید فعالیت‌ها و رشته‌ها اولویت بندی شده و بر اساس اولویت پیش رفت، یادآور شد: فعلاً اولویت اول روی بازی‌های پاراآسیایی هانگژو است. خود را موظف کردم در هفته یک بار کنار تیم‌ها وقت بگذرانم. در ادامه در مواردی مانند بودجه، برنامه ریزی و … هم اولویت اول هانگژو است.

وی با تاکید بر اهمیت توجه به مسائل فنی ورزش پارالمپیک، تصریح کرد: ارتقای سطح فنی یکی از اصول کار ما است چراکه با سطح فعلی نمی‌توان در سطح جهان رقابت را ادامه داد.

سهم ما از شنا و دوومیدانی در سطح المپیک هیچ است

کارگری در مورد بحث اولویت بندی به یک نکته اشاره کرد و گفت: شنا و دوومیدانی در مجموع حدود ٣٠٠ مدال را می‌گیرد. رشته‌هایی که تجهیزات زیادی لازم ندارد اما محیط آن باید مهیا شود. سهم ایران از این دو رشته در سطح المپیک هیچ است. در شنا نمی‌توانیم حتی ورودیه بگیریم. در دوومیدانی هم یک تک ستاره داشتیم. این رشته‌ها پیچیده‌تر از سایر رشته‌ها نیست. اینجاست که بحث اولویت مطرح می‌شود.

وی افزود: امروز اولویت ما این دو رشته است. گفته‌ایم که برای پارالمپیک لس آنجلس نه تنها باید سهمیه بگیریم بلکه باید روی سکو هم برویم. در دوومیدانی هم باید تقویت شویم، این اولویت بندی برای هانگژو نیست برای لس آنجلس است.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک با اشاره به ورزش کم توامان ذهنی گفت: موافقت وزیر را برای تشکیل فدراسیون مجازی توان خواهان ذهنی گرفته‌ایم.

وی در ادامه شنونده سوالات، نظرات و پیشنهادات نمایندگان رسانه‌های حاضر در نشست خبری بود.

اعزام ۱۶ رشته و ۲۱۲ ورزشکار به هانگژو

کارگری در این بخش در مورد رشته‌های اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی هانگژو گفت: در ١٦ رشته شرکت می‌کنیم. در تمام رشته‌ها در بخش مردان ورزشکار اعزامی داریم و در ١١ رشته هم ورزشکار خانم اعزام می‌شود. تاکنون اعزام ٢١٢ ورزشکار شامل ١٢٨ ورزشکار مرد و ٨٤ ورزشکار خانم قطعی شده است. احتمال دارد تعداد ورزشکاران تغییر کرده و در بخش بانوان افزایش داشته باشیم.

وی با بیان اینکه ٦٦ نفر هم در قالب کادر فنی به هانگژو اعزام می‌شوند، تاکید کرد: رویکرد ما افزایش احتمالی کاروان است و تعداد نفراتی که تا به امروز نهایی شده‌اند، ریزش ندارند.

پاداش «پای سکو» مشخص شد؛ تکرار سومی سخت است

رئیس کمیته ملی پارالمپیک در مورد پاداش پای سکو برای مدال آوران هانگژو گفت: ورزشکارانی که در بازی‌های پاراآسیایی هانگژو صاحب مدال شوند ٥٠٠ میلیون تومان پاداش پای سکو دریافت می‌کنند.این پاداش برای مدال آوران نقره و برنز این بازی‌ها به ترتیب ٢٠٠ و ١٠٠ میلیون تومان است. البته در صورت بهبود شرایط بودجه، امکان افزایش پاداش وجود دارد.

کارگری در مورد شرایط مدال آوری کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی نیز توضیح داد و افزود: فضا نسبت به دوره قبل رقابتی تر شده است. شرایط سختی را در هانگژو مشاهده خواهیم کرد. الان هم این شرایط سخت را داریم. چند مدال‌آور طلا در دوره قبل، خداحافظی کرده‌اند و هفت، هشت نفر که قبلاً طلا گرفته بودند، سطح پایین‌تری دارند. همچنین برخی رقبای خارجی بسیار قدرتمند آمده‌اند. این مشکل بودجه دست و پای ما را بسته است. در این شرایط تکرار رتبه سوم سخت است. امیدواریم یک مقام آبرومندانه کسب کنیم، اما به هر حال شرایطمان سخت است.

ورزشکار سالاری؟ جوانمردی و نعمتی با کمیته هماهنگ هستند

وی در مورد مسئله ورزشکار سالاری و مشکلاتی که در ورزش پارالمپیک هم وجود دارد، گفت: دغدغه درستی است اما این نگرانی در مورد ورزش پارالمپیک نیست. مشکلات ورزشکار سالاری زمانی بروز پیدا می‌کند که ورزشکار خودمختار باشد.

کارگری درباره شرایط ساره جوانمردی که به این مسئله نزدیک است، اظهار کرد: ساره جوانمردی با هماهنگی کامل کمیته کار می کند؛ همچنین زهرا نعمتی. ورزشکاران پارالمپیکی در هماهنگی کامل هستند.

شفاف سازی درباره بودجه کمیته پارالمپیک

رئیس کمیته ملی پارالمپیک در مورد بودجه این کمیته گفت: ١١٩ میلیارد بودجه سال گذشته پارالمپیک بود که امسال آن را به ١٨٠ میلیارد رساندیم. سپس با رایزنی‌های دوباره ١٠٠ میلیارد اضافه شد. مشکل این است که هزینه‌های ما بالا است، خود بازی‌های هانگژو ١٧٠ میلیارد هزینه داشت که با توجه به افزایش هزینه‌ها به ١٩٠ میلیارد رسید. با این حال پیگیر هستیم تا به مشکل برنخوریم.

کارگری در مورد شرایط فنی تیم‌ها خاطرنشان کرد: اکثر تیم‌ها در شرایط خوب هستند، نه عالی و خیلی خوب ولی شرایط خوب است. اردوها در جریان است. تمرینات به صورت منظم برگزار می‌شو. در بازدیدها هم شرایط را ارزیابی می‌کنیم اما در علم و دانش برخی مربیان باید ارتقا داشته باشیم. در این زمینه ضعف‌هایی داریم باید مربیان تمام وقت و مسلط به دانش روز داشته باشیم. حتی از لحاظ تغذیه تغییراتی ایجاد می‌کنیم. در بحث روانشناسی هم تغییراتی داریم. برای تقویت یک تیم و ورزشکار به عوامل ١٠ گانه شامل ٥ عامل اصلی و ٥ عامل پشتیبان باید داشته باشیم.

استعدادیابی نکنیم بعد از پارالمپیک پاریس به مشکل می‌خوریم

رئیس کمیته ملی پارالمپیک در مورد برنامه این کمیته برای استعدادیابی گفت: به این چالش رسیده‌ایم. بنابراین یکی از طرح‌های اصلی استعدادیابی است. به همین دلیل از پولادگر (نایب رئیس کمیته) خواسته‌ایم مسئولیت را بر عهده بگیرد. باید سریع پیش برویم وگرنه بعد از بازی‌های پارالمپیک پاریس به مشکل بر می‌خوریم، البته برخی کارها آغاز شده؛ مثلاً اینکه در اردوها درحالی که ترکیب اصلی مشخص است روی بازیکنان دیگر هم کار می‌شود.

کارگری در مورد دغدغه ورزشکاران برای اشتغال یادآور شد: مبحث سختی است و این برای ورزشکاران معلول سخت‌تر است. در قانون برای فرزندان قهرمانان ما موضوع اشتغال مطرح شده که اول باید این قانون درست شود، کمیته‌ای تشکیل داده‌ایم با حضور نخبگان ورزش که مباحث مربوط پیگیری شود و از جمله همین اشتغال.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک گفت: در بررسی انتقال رشته‌هایی که با عجله و بدون تامین زیرساخت‌ها منفک شدند، تفاهم نامه جدید تنظیم کردیم. آیین نامه‌ای برای فدراسیون‌هایی که رشته‌های جانبازان و معلولان را زیر مجموع دارند تعریف شده است که باید اجرا شود. مثلاً اینکه یکی از مسئولان آن فدراسیون از حوزه جانبازان و دارای حق رای باشد، هیات‌های استانی نسبت به این رشته‌ها غریب هستند که باید به کار گماشته شوند، در بحث بودجه هم ساختاری تعیین شده که است که باید مدنظر باشد. تغییراتی در آیین نامه فدراسیون‌ها که در حال اصلاح است، ایجاد خواهد شد.