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۲۵ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۵۷

امروز؛

نتایج آزمون تستی جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۲ اعلام شد

نتایج آزمون تستی جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۲ اعلام شد

نتایج آزمون تستی جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۲ اعلام شد داوطلبان پذیرفته در مرحله آزمون تستی، در روز جمعه، ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ در آزمون تشریحی شرکت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام معاونت فرهنگی و منابع انسانی قوه قضائیه، نتایج آزمون تستی جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۲ در سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی ww.hrc.ir منتشر شد.

داوطلبان پذیرفته شدگان در مرحله آزمون تستی، در روز جمعه مورخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ در آزمون تشریحی شرکت خواهند کرد.

آزمون صرفاً در شهر تهران برگزار خواهد شد.

ساعت و محل برگزاری آزمون متعاقباً بر روی کارت ورود به جلسه متقاضیان که در مورخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ بر روی سامانه مذکور منتشر خواهد شد، اطلاع رسانی می‌شود.

مواد امتحانی آزمون تشریحی متقاضیان دانشگاهی:

نتایج آزمون تستی جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۲ اعلام شد

آزمون تشریحی متقاضیان حوزوی:

اهل تشیع:

نتایج آزمون تستی جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۲ اعلام شد

اهل تسنن:

نتایج آزمون تستی جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۲ اعلام شد

کد مطلب 5838001
مهشید جعفری معظم

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