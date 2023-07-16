کتاب «تجلی مصباح» در اردبیل رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که عصر یکشنبه در نگارخانه خطایی اردبیل و با حضور علاقه‌مندان به حوزه کتاب و کتابخوانی برگزار شد، علاوه بر رونمایی از کتاب «تجلی مصباح» اثر میرجمال موسوی، از کتاب صوتی «تا قاف کرامت» اثر آیت‌الله سید حسن عاملی رونمایی شد.

در این مراسم از عوامل تولید کتاب «تجلی مصباح» و نسخه صوتی «تا قاف کرامت» نیز با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.

نویسنده کتاب «تجلی مصباح» در این مراسم اظهار کرد: ما سعی کردیم در این کتاب امام‌شناسی را از دید متفاوتی تبیین و تشریح کنیم تا اهمیت این موضوع بیش از گذشته روشن شود.

میرجمال موسوی تصریح کرد: به جای سرآغاز، مقدمه‌ای برای این کتاب فراهم شده که در آن شجره، کنیه و عمر با برکت امام حسین (ع) به همراه اطلاعات زندگی شخصی آن حضرت بیان شده است.

وی گفت: در تولید این کتاب از منابع معتبر و ارزشمند بهره گرفتیم تا دوران زندگی آن حضرت را از کودکی و نوجوانی، عصر خلفا، عصر امامت حضرت علی (ع)، امام حسن (ع) و دوران امامت خود آن حضرت را در عصر خلافت یزید از مدینه تا شهادت بیان کنیم.

نویسنده کتاب «تجلی مصباح» افزود: به دور از انحرافات و بدعت‌ها سعی کردیم تا در طول تاریخ نیز عزاداری‌های مربوط به سیدالشهدا (ع) را به عنوان بخش سالار سپید چهرگان تبیین و تشریح کنیم تا بیش از گذشته شجاعت، دلاوری و احیای امر به معروف و نهی از منکر از سوی امام حسین (ع) روشنگری شود.

موسوی ارزش عفاف و حجاب را از دید سیدالشهدا (ع) در این کتاب بیان شده و ۵۰ درصد کتاب که حدود ۳۰۰ صفحه را شامل می‌شود، ۶۲ سیره وجودی آن حضرت بیان شده است.

نویسنده کتاب «تجلی مصباح» خاطرنشان کرد: در این کتاب سعی کردیم تا مطالب متنوع از عمر گران‌سنگ ۵۶ ساله حضرت امام حسین (ع) را بیان کرده و در باب اخلاق، ادب، شجاعت، مناعت، بخشندگی و سایر خصوصیات امام حسین (ع) مطالبی را گردآوری کرده و تقدیم علاقه‌مندان کنیم.