به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: حوزه وقف از اصیل‌ترین فرهنگ‌های در میان مردم مسلمان ایران است که همچنان هم در زیست روستایی ما دوام و قوام دارد.

وی افزود: نیاکان ما با وقف زمین، آب، محصول، فرهنگ خیرات برای جامعه را پایه‌گذاری کردند و این فرهنگ تا امروز ساری و جاری است.

وی به تفکیک اراضی دارای مالک مشخص، منابع طبیعی و انفال و اراضی موقوفات اشاره کرد و گفت: اکنون با استفاده از فناوری نوین، بسیاری از اراضی شناسایی و تفکیک شده و بسیاری از اراضی در چارچوب وقف با جذب سرمایه‌گذار خیر و تأسیس شهرک‌های کشاورزی به بهره‌وری ١٠٠ درصدی رسیده و برای جامعه مورد هدف موقوفات افزایش درآمد و رشد سرمایه داشته است.

نوری به همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان اوقاف امور خیریه اشاره کرد و گفت: با تدابیری که در مدیریت سازمان اوقاف اندیشیده شده است، می‌توان به سمت توسعه فناوری در انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، بهره‌وری در مصرف انرژی و منابع و علم ژنتیک در گیاه و دام، دانش بنیان‌سازی و مکانیزه کردن صنعت کشاورزی حرکت کنیم.

حفاظت از میراث حسنه وقف در راستای تحقق امنیت غذایی کشور

سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در این دیدار اظهار کرد: در یک دهه گذشته تلاش شده است موقوفات به دانش روز و فناوری‌های نوین مجهز شود باغات و اراضی موقوفه شناسنامه‌دار و تعیین حدود دقیق آنها، زیرا باید سنت وقف به درستی حفاظت و توسعه یابد.

وی با اشاره به همکاری وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: این همکاری فرصتی مغتنم برای هدایت منابع بنیادین به سمت توسعه کشاورزی مدرن، افزایش بهره‌وری و تولید و تضمین امنیت غذایی کشور ایجاد کرده است و به صورت مشترک در حال حرکت به‌سوی اهداف تعریف شده هستیم.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: با گسترش دانش و فناوری نوین در حوزه‌های مختلف در عرصه همکاری مشترک وقف و کشاورزی می‌توان از میراث حسنه وقف و خیرات و امنیت غذایی حفاظت کرد.