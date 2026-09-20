پلمب بخش آلاینده کارخانه کاشی در عقدا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان یزد، سیدجلال موسوی اظهار کرد: در این گشت شبانه که با حضور رئیس دادگاه عمومی بخش عقدا، معاون فرماندار اردکان و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط انجام شد، وضعیت فعالیت چهار واحد صنعتی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: به دلیل مشاهده نواقص و وجود آلایندگی در یکی از واحدهای تولید کاشی، بخش آلاینده این کارخانه پلمب و برای سه واحد صنعتی دیگر نیز به دلیل وجود نواقص، اخطارهای قانونی صادر شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان گفت: واحد پلمب‌شده پس از ارائه و اجرای برنامه زمان‌بندی برای رفع کامل نواقص و آلودگی و تأیید مراجع ذی‌صلاح، امکان بازگشایی خواهد داشت.

موسوی ادامه داد: در این گشت، علاوه بر وضعیت آلایندگی، روند اجرای تعهدات زیست‌محیطی، بهداشت و ایمنی محیط کار و اقدامات انجام‌شده برای رفع نواقص نیز بررسی شد و پیگیری واحدهای اخطارگرفته تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.

رئیس دادگاه عمومی بخش عقدا نیز بر ضرورت رعایت الزامات قانونی و زیست‌محیطی از سوی واحدهای صنعتی تأکید کرد و گفت: با مواردی که موجب آلودگی یا تهدید سلامت عمومی و محیط زیست شود، در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.