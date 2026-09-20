فعالیت ۲ هزار دانشجوی فارس در اردوهای جهادی «عهد خدمت»

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین زاهدیاننژاد صبح یکشنبه در حاشیه حضور در جمع دانشجویان جهادگر بسیجی شهرستان فیروزآباد که در مناطق میناب و قشم مشغول خدمترسانی هستند، گفت: گروههای جهادی دانشجویی فارس در قالب اردوهای «عهد خدمت» در مناطق مختلف کشور حضور پیدا کرده و خدمات متنوعی را به مردم مناطق کمبرخوردار ارائه میکنند.
وی با اشاره به فعالیت گروه جهادی شهید عمران بهرامی بسیج دانشجویی شهرستان فیروزآباد در هرمزگان افزود: این گروه با حضور در روستاهای صلخ و گوری و جزیره هنگام، بخشی از خدمات جهادی خود را در حوزههای مختلف به مردم این مناطق ارائه کرده است.
مدیر عملیات جهادی ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس با بیان اینکه اردوهای جهادی دانشجویی محدود به فصل خاصی نیست، گفت: اگرچه تابستان برای بسیاری از دانشجویان فرصت استراحت محسوب میشود، اما دانشجویان جهادگر پس از پایان امتحانات خردادماه، راهی مناطق کمبرخوردار میشوند و بخشی از توان خود را برای خدمت به مردم اختصاص میدهند.
زاهدیاننژاد ادامه داد: خدمات گروههای جهادی دانشجویی در حوزههای درمانی، آموزشی، عمرانی، تربیتی، فرهنگی و اجتماعی ارائه میشود و دانشجویان تلاش میکنند متناسب با نیاز هر منطقه، بخشی از مسائل مردم را پیگیری و برطرف کنند.
وی از تداوم فعالیت گروههای جهادی دانشجویی فارس در جنوب کشور خبر داد و افزود: با برنامهریزی انجامشده، گروههای جهادی دانشگاههای استان فعالیت خود را در مناطق مختلف بهویژه جبهه جنوب ادامه خواهند داد.
مدیر عملیات جهادی ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس با اشاره به سازماندهی گروههای جهادی تصریح کرد: دانشجویان جهادگر بسیجی در گروههای مختلف سازماندهی شدهاند تا در ایام تابستان، سایر روزهای سال و همچنین در شرایط بروز حوادث غیرمترقبه، در سریعترین زمان ممکن برای ارائه خدمات مورد نیاز مردم وارد عمل شوند.
زاهدیاننژاد گفت: در تابستان ۱۴۰۵، ۶۳ گروه جهادی وابسته به بسیج دانشجویی دانشگاههای سراسر استان فارس در قالب اردوهای «عهد خدمت» در مناطق کمبرخوردار فعالیت کردند.
وی افزود: مدیریت عملیات جهادی بسیج دانشجویی استان فارس همچنین با ساماندهی گروههای جهادی دانشگاههای استان، واحد پشتیبانی از رزمندگان جبهه جنوب را تشکیل داده است.
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