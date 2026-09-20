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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

۴۶۱ میلیارد تومان برای مشاغل خانگی یزد اختصاص یافت

۴۶۱ میلیارد تومان برای مشاغل خانگی یزد اختصاص یافت

یزد- مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد از اختصاص ۴۶۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار برای حمایت از مشاغل خانگی استان در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، فاطمه نیکجو اظهار کرد: از این میزان ۳۶۹ میلیارد تومان از محل منابع استانی اشتغال‌زایی و ۹۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی مشاغل خانگی اختصاص یافته است.

وی افزود: این منابع برای حمایت از افراد دارای مهارت، تخصص و ایده‌های کسب‌وکار و کمک به ایجاد درآمد پایدار برای خانواده‌ها در نظر گرفته شده است.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت: متقاضیان می‌توانند متناسب با رشته فعالیت خود به دستگاه اجرایی مرتبط از جمله اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مراجعه و پس از تأیید طرح، مراحل دریافت تسهیلات را طی کنند.

کد مطلب 6952436

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