۴۶۱ میلیارد تومان برای مشاغل خانگی یزد اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، فاطمه نیکجو اظهار کرد: از این میزان ۳۶۹ میلیارد تومان از محل منابع استانی اشتغالزایی و ۹۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی مشاغل خانگی اختصاص یافته است.
وی افزود: این منابع برای حمایت از افراد دارای مهارت، تخصص و ایدههای کسبوکار و کمک به ایجاد درآمد پایدار برای خانوادهها در نظر گرفته شده است.
مدیر کارآفرینی و اشتغال ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت: متقاضیان میتوانند متناسب با رشته فعالیت خود به دستگاه اجرایی مرتبط از جمله ادارهکل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مراجعه و پس از تأیید طرح، مراحل دریافت تسهیلات را طی کنند.
نظر شما