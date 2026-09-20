ریحانه سلامی: زن نه تماشاگر تاریخ بلکه سازنده آن است

به گزارش خبرنگار مهر، ریحانه سلامی، فرزند سرلشکر شهید حسین سلامی پیش از ظهر یکشنبه در اجلاسیه بانوان شهید خراسان جنوبی با اشاره به ویژگیهای مردم خراسان جنوبی اظهار کرد: اینجا ایمان فقط یک باور قلبی نیست بلکه شیوه زیستن است چراکه مردمانش آب را از ژرفای خاک و امید را از ژرفای ایمان برمیکشند و کویر به آنان صبوری و مرز، غیرت آموخت.
سلامی افزود: اینجا ریشهها چنان استوارند که تندباد معنای ایستادن را از درختانش میآموزد و شاید راز ماندگاری این مردم نیز همین باشد؛ آرامند اما سست نیستند، نجیبند اما در هنگامه دفاع از حقیقت خاموش نمیمانند، کمادعا هستند اما وقتی پای ایران و ایمان در میان باشد، قامتشان به بلندای کوه میشود.
وی ادامه داد: خراسان جنوبی با نام شهیدانش نفس میکشد؛ با یاد شهید آیتالله رئیسی، سردار شهید کاظمی، شهید حجتالاسلام خطی، شهید کاوه، شهید ناصری، شهید آهنین، شهید آخوندی و هزاران نام بلند دیگری که هر کدام از کتاب عزت ایرانند.
فرزند شهید سلامی بیان کرد: عطر این شهیدان عزیز در این سرزمین مقدس، طراوت معنوی، نشاط الهی و شادابی ملکوتی این دیار پاک است.
پایبندی، ایمان و اتحاد؛ سه ویژگی مردم بیرجند
وی با اشاره به جایگاه بیرجند در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: در این میان بیرجند، شهری همیشه سربلند و سرافراز در تاریخ است زیرا امام شهیدمان درباره این شهر فرمودند: «من این خصلتهای نیک و پایبندی و ایمان و اتحاد را در این شهر با همه وجود حس کردم.»
وی ادامه داد: آن سه واژه، یعنی پایبندی، ایمان و اتحاد، شاید کوتاهترین و در عین حال کاملترین توصیف برای روح این دیار باشد.
سلامی با اشاره به نقش مردم خراسان جنوبی در عرصههای مختلف انقلاب اسلامی، گفت: مردمان این استان از روزهای انقلاب و دفاع مقدس تا امروز مسئولیت خویش را شناختهاند و تقدیم ۲۴۰۰ شهید و کسب رتبه نخست مشارکت در انتخابات، برگهایی از کارنامه درخشان این خطه با غیرت است.
اعلام آمادگی مردم خراسان جنوبی برای مأموریتهای دفاعی و حراستی
وی اظهار کرد: اکنون بیش از ۲۰۰ شب است که در میدان حماسه میآفرینند و برای من موجب خرسندی است که نام پدر شهید عزیزم، سردار شهید سپهبد پاسدار حاج حسین سلامی نیز در این دیار با یک حرکت مردمی پیوند خورده است.
فرزند شهید سلامی افزود: دست جانفدایان استان خراسان جنوبی را میبوسم که در قالب قرارگاه شهید سلامی و در امتداد مکتب آن شهید بزرگوار، آمادگی خویش را برای حضور در مأموریتهای دفاعی و حراستی و اعزام به مناطق جنوبی اعلام کردند.
وی تأکید کرد: این همان ایران عزیز و سرافراز است؛ ایرانی که شرق و غرب و شمال و جنوبش، مرکز و مرزش، همه اعضای یک پیکرند؛ ایران متحد، خانه مشترک ما است.
سلامی ادامه داد: همانطور که امام شهیدمان تأکید داشتند، برای این نظام، مرکزیت کشور اولویت محسوب نمیشود؛ جنوب خراسان، سیستان و بلوچستان، شرق و غرب و شمال و جنوب کشور همه در حکم واحدند و هرجا مردمانی همچون شما دارد، باید اهتمام بیشتری برایشان باشد.
زن تماشاگر تاریخ نیست؛ زن سازنده تاریخ است
وی با اشاره به برگزاری آیین پاسداشت بانوان شهیده گفت: امروز اجلاسیه بانوان شهید این حقیقت بزرگ را فریاد میزند که زن تماشاگر تاریخ نیست؛ زن سازنده تاریخ است.
سلامی افزود: زن ایرانی در متن حماسه ایستاده است؛ با اندیشهای که راه میگشاید، دستانی که زندگی میسازند و ایمانی که در سختترین روزها چراغ امید را روشن نگه میدارد.
وی با استناد به آیات قرآن کریم اظهار کرد: قرآن کریم آنگاه که میخواهد نمونهای برای اهل ایمان معرفی کند، از یک زن یاد میکند؛ «وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِینَ آمَنُوا»؛ خداوند یک زن را مثالی برای اهل ایمان قرار میدهد.
زن در ساخت جامعه ایمانی مسئولیت دارد
وی با اشاره به مسئولیت اجتماعی زنان در منطق قرآن گفت: آنجا که سخن از مسئولیت اجتماعی است، قرآن زن را از جامعه حذف نمیکند؛ «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ»؛ مردان مؤمن و زنان مؤمن در ساخت جامعه ایمانی در کنار یکدیگر مسئولند.
سلامی افزود: جامعه ایمانی با مشارکت آگاهانه آنان قوام مییابد؛ با انسانهایی که نسبت به خیر عمومی، سرنوشت یکدیگر و رنج همنوع خویش احساس مسئولیت میکنند.
وی بیان کرد: از این منظر، زن در منطق اسلام موجودی در حاشیه نیست بلکه میتواند مادر باشد و تاریخ بسازد، همسر باشد و تکیهگاه یک مجاهد شود، دانشمند باشد و مرزهای علم را درنوردد، مدیر باشد، معلم باشد، نویسنده باشد، هنرمند باشد، کنشگر باشد و در همه این میدانها، کرامت، هویت و لطافت زنانه خویش را نیز حفظ کند.
الگوی سوم زن؛ نه شرقی و نه غربی
فرزند شهید سلامی گفت: این همان مفهومی است که امام شهید حکیممان، رضوانالله تعالی علیه، از آن با عنوان «الگوی سوم زن؛ زن نه شرقی، نه غربی» یاد کردند؛ الگویی که در آن زن نه منزوی و بیاثر است و نه هویت انسانیاش در جنسیت او خلاصه میشود، بلکه میتواند هم سنگر خانواده را استوار نگه دارد و هم در متن تحولات علمی، فرهنگی و اجتماعی جامعه حضور داشته باشد.
وی افزود: الگویی که کرامت انسانی، عفاف، منزلت خانوادگی و اثرگذاری اجتماعی را در کنار یکدیگر میبیند.
سلامی ادامه داد: چه تعبیر بلند و حکیمانهای است که امام حکیم شهید ما، زن را «معمار ایران جدید» میبینند؛ زیرا حقیقتاً تمدنها پیش از آنکه در دانشگاهها، کارخانهها و نهادهای رسمی ساخته شوند، در دامان مادران ساخته میشوند.
وی تأکید کرد: مادر، نخستین معمار جهان درون انسان است و پیش از آنکه فرزند ما سرباز، دانشمند، مدیر، هنرمند یا قهرمان شود، کودکی است در آغوش یک زن و چه بسا سرنوشت یک ملت از همان لالاییهای مادرانه آغاز میشود.
شخصیت قهرمانان پیش از میدان در خانه شکل میگیرد
سلامی با اشاره به نقش مادر و همسر در زندگی پدر شهیدش گفت: یادی کنم از مسلک پدر عزیزم، شهید سلامی، چراکه با همه اقتدار و صلابتی که جهان از او میشناخت، در زندگی شخصی خویش، خود را وامدار دو بانوی بزرگ، مادرشان و همسرشان، میدانست.
وی افزود: شخصیت قهرمانان پیش از آنکه در میدان ساخته شود، در خانه شکل میگیرد. این است که وقتی از زن سخن میگوییم، نباید فقط از یک نقش سخن بگوییم؛ زن سازنده نقشآفرینان تاریخ است.
فرزند شهید سلامی اظهار کرد: زینب کبری(س) یک زن بود، اما اگر زینب نبود، چه کسی کربلا را از یک حادثه به یک تاریخ تبدیل میکرد؟ زن میتواند پس از پایان یک نبرد، تازه آغازگر بزرگترین فصل آن، یعنی پیروزی باشد.
مسئولیت بزرگ زن ایرانی در دوره جدید
وی با اشاره به مسئولیت زنان ایرانی در شرایط امروز گفت: امروز در دورهای تازه از تاریخ سرزمین مقدسمان و در دوره رهبری حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای عزیز،مسئولیت زن ایرانی، مسئولیتی بزرگ است.
سلامی ادامه داد: ما ایمان را با دانش، عفاف را با حضور، مادری را با پایندهسازی و معنویت را با مسئولیت اجتماعی جمع میکنیم.
وی بیان کرد: ما فرزندانی تربیت میکنیم که ایران را دوست بدارند و به آن عشق بورزند، حقیقت را به مصلحت نفروشند، اهل علم و اخلاق و شجاعت باشند و در برابر رنج هموطن بیتفاوت نباشند.
فرزند شهید سلامی تأکید کرد: ما اجازه نمیدهیم زن ایرانی به حاشیه تاریخ رانده شود؛ نه در خانه نادیده گرفته شود و نه در جامعه به ابزار تبدیل گردد.
وی گفت: ما زنان این سرزمین در میدانیم؛ ما وارثان زینبیم، ما وارثان زنانی هستیم که در سختترین پیچهای تاریخ، امید را بر دوش گرفتند تا یک ملت زمین نخورد.
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