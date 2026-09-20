۱۲ غرفه نمایشگاه پاییزه مصلای یاسوج در آتش سوخت

مهرداد الهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در تشریح جزئیات آتش‌سوزی شب گذشته در نمایشگاه پاییزه واقع در مصلی یاسوج اظهار کرد: طبق بررسی‌های اولیه، اتصال برق علت وقوع این حادثه بوده است.

وی با اشاره به میزان خسارات وارده به غرفه‌های نمایشگاه افزود: در این حادثه ۱۲ غرفه حدود ۱۰۰ درصد خسارت دیدند و به‌طور کامل در آتش سوختند.

رئیس اتاق اصناف بویراحمد ادامه داد: همچنین دو غرفه حدود ۷۰ درصد و هفت غرفه دیگر نیز حدود ۵۰ درصد دچار خسارت شده‌اند.

وی با بیان اینکه عمده غرفه‌های آسیب‌دیده مربوط به پوشاک، کیف و کفش و همچنین مقداری لوازم‌التحریر بوده است، تصریح کرد: بررسی‌های کارشناسی برای تعیین دقیق میزان خسارات و علت وقوع حادثه همچنان در دست انجام است.

الهی تأکید کرد: علت اعلام‌شده در مرحله نخست، اتصال برق بوده و نتیجه نهایی بررسی‌های کارشناسی پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.