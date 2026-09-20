خط قرمز کاناوارو روی نام ستاره های سرخابی ازبکستان برای بازی با ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ازبکستان در فیفادی پیش رو سه دیدار دوستانه برگزار خواهد کرد و شاگردان فابیو کاناوارو به ترتیب برابر تیم‌های ملی ایران، سوریه و کره‌جنوبی به میدان خواهند رفت. نخستین دیدار ازبکستان برابر ایران روز دوم مهر در ورزشگاه استقلال شهر فرغانه برگزار می‌شود.

فهرست تیم ملی ازبکستان برای این سه دیدار از سوی فابیو کاناوارو اعلام شده که در آن نام رستم آشورماتوف و جلال‌الدین ماشاریپوف، بازیکنان استقلال، همچنین ایگور سرگیف و اوستون اورونوف، بازیکنان پرسپولیس، دیده نمی‌شود. در این فهرست، اودیلجون حمروبکوف، هافبک تراکتور، تنها بازیکن شاغل در لیگ برتر ایران است که به اردوی تیم ملی ازبکستان دعوت شده است.

اسامی بازیکنان ازبکستان به شرح زیر است:

نعمت‌اف، نظروف، نمانس ادما، سمندر مراتبایف، عبدالقادر خوسانوف، نورمحمد عبدالغنی‌یف، محمدرسول عبدالمجیدوف، محمود محمدجانوف، محمد حکیموف، خوجیاکبار علی جانوف، شیرزاد نصرایف، بهروز کریموف، گیوسجون ریزاقولوف، جهانگیر اوروزوف، عمرعلی رحمانعلی‌اف، دوستون‌بک حمداموف، اکمل موزگووی، عزیزجان غنی‌یف، اودیل جان خامروبکوف، عباس فیزالله‌اف، جسور جلال‌الدینوف، روسلان جیانوف، سردار باخروموف، شیرزاد اسانوف، عزیز خلمرادوف، عزیزبک تولکون‌بکوف، بهروز اوکتاموف، دیور خولماتوف، عزیزبک آمانوف، حسین نورچائف، محمدعلی اورینبایف، الدور شومورودوف