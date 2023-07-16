به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضایی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شورای نگهبان عالیترین جلوه اسلامیت و جمهوریت نظام اسلامی است که به عنوان یک نهاد فراقوهای، مستقل و بیطرف در عرصههای مورد نظر فعالیت میکند.
وی با بیان اینکه تفسیر قانون برعهده شورای نگهبان است، گفت: نظارت بر قانونگذاری از لحاظ مطابقت با شرع و قانون، همچنین تعیین صلاحیت کاندیداها در انتخاباتهای ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی بر عهده این نهاد است.
رئیس دفتر نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در استان بوشهر با بیان اینکه امسال رهبر معظم انقلاب اسلامی چهار راهبرد مهم را برای انتخابات مطرح کردند، افزود: همه باید تلاش کنیم راهبردهای مدنظر معظمله را برای مشارکت حداکثری، سلامت، امنیت و رقابت سالم کاندیداها فراهم کنیم.
رضایی با بیان اینکه ۱۱ اسفند ماه امسال شاهد برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری خواهیم بود، گفت: در این زمینه ۴۲۰۰ ناظر در استان بوشهر برای روز اخذ رأی مدنظر است که در حال آموزشهای مورد نیاز و تخصصی هستند.
رأی مردم امانت شرعی و حقالناس است
رئیس دفتر نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در استان بوشهر افزود: تعداد ناظران در استان نسبت به انتخابات مجلس شورای اسلامی گذشته افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه ۹۵ درصد از برنامههای انتخابات ۱۱ اسفند ماه بهصورت الکترونیکی برنامهریزی شده است گفت: از ۲۵ مرحله دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ۲۴ مرحله آن الکترونیکی انجام میشود و تنها یک مورد آن نیاز به فراهم شدن زیرساختها توسط وزارت کشور برای الکترونیکی برگزار شدن است.
رضایی رأی مردم را امانت شرعی و حقالناس دانست و خاطرنشان کرد: برای نظارت مؤثر بر انتخابات ناظران را از بین نیروهای معتمد مردمی انتخاب کرده که امانتدار مردم محسوب میشوند و در این راستا بر جوانگرایی هم توجه ویژهای شده است و تعداد ۴۵۰ نفر از ناظران جدید استان از جوانان تحصیلکرده هستند.
نظر شما