برنامه سفر «اردوغان» به ۳ کشور حاشیه خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دِیلی صباح، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه قرار است فردا دوشنبه سفر خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس را آغاز کند.

بر اساس اعلام این رسانه، این اولین سفر «رجب طیب اردوغان» به چند کشور حاشیه خلیج فارس پس از انتخاب مجدد به عنوان ریاست جمهوری ترکیه به شمار می‌آید.

همچنین، انتظار می‌رود توافق های جدیدی برای همکاری‌ های بیشتر در حوزه‌های دیپلماسی و اقتصاد با کشورهای حاشیه خلیج فارس در این سفر ۳ روزه از سوی رئیس‌ جمهور ترکیه پیگیری شود.

بر این اساس، اردوغان قرار است فردا دوشنبه وارد جده شده و در آنجا با سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان و محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار و گفتگو کند.

وی همچنین روز سه شنبه هفته جاری به شهر دوحه سفر کرده و با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر دیدار و گفتگو خواهد کرد.

آخرین توقف اردوغان، امارات متحده عربی خواهد بود. وی قرار است روز چهارشنبه در ابوظبی با شیخ محمد بن زائد آل نهیان رئیس جمهور این کشور دیدار کند.

«رجب طیب اردوغان» پیش از این سفر در سخنانی کوتاه اعلام کرد: هدف از این سفر تقویت بیشتر روابط ترکیه با ۳ کشور (عربستان، قطر و امارات) است.