به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا پناهی مقدم در این زمینه اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر حادثه رانندگی در محور سلماس- ارومیه، بلافاصله پلیس به محل اعزام شد.

وی افزود: با حضور مأموران در محل مشخص شد تریلی کشنده کشور ترکیه واژگون شده که خوشبختانه این واژگونی، خسارت جانی نداشته است.

رئیس پلیس راه آذربایجان غربی اظهار کرد: تمامی بار این تریلی (مرغ منجمد) جمع آوری و به منظور ممانعت از فاسد شدن تحویل اداره کل دامپزشکی شهرستان سلماس شد.

سرهنگ پناهی مقدم علت این حادثه را عدم توجه به جلو توسط راننده اعلام کرد و به رانندگان توصیه کرد هنگام رانندگی با سرعت مطمئنه حرکت کنید و از رانندگی در حالت خستگی و خواب آلودگی خودداری کنید.