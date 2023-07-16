به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد صفوی عصر یکشنبه در همایش پرچم‌داران عاشورا در نظرآباد به مناسبت آغاز ماه محرم و عزاداری دهه اول محرم الحرام به همت سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: سیدالشهدا (ع) برای شما یک ستاره و درجه در نظر گرفته و مورد توجه ایشان هستید مسئولیت هیئت خود را برعهده شما گذاشته است.

وی بیان کرد: خوشا به سعادتتان که خادم امام حسین علیه السلام هستید خادم همیشه با ارباب‌اش بوده و خود را خدمتگذار می‌داند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نظرآباد تصریح کرد: ماه محرم بهترین زمان برای جهاد تبیین است و مبلغان از این فرصت بهترین استفاده را کنند.

وی متذکر شد: دشمنان به دنبال ایجاد تحریف در واقعه عاشورا هستند که باید به صورت جدی در مقابل این تحریف‌ها ایستاد.