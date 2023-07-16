به گزارش خبرنگار مهر، صادق برزگر شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران درباره سفر هیئت تجاری استان به روسیه اظهار داشت: سرمایه گذاری خارجی می‌تواند اثرگذاری بسیاری در استان و همچنین امروزه در عرصه بین المللی با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها مازندران به معرفی این استان در زمینه‌های مختلف پرداخته شود.

وی افزود: سفر روسیه در قالب هیئت تجاری و اقتصادی از سوی استانداری برای سه استان آستراخان، ولگاگراد و مسکو روسیه برنامه ریزی شده است.

وی موضوع گردشگری را یکی از محورهای اصلی این سفر عنوان کرد و افزود: دو بخش معرفی جاذبه‌های طبیعی، میراثی و فرصت‌های سرمایه گذاری در دستور کار این سفر قرار گرفته است.

برزگر به ایجاد همکاری‌های دو طرف و ورود گردشگران دو کشور به این استان‌ها و مازندران اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه گردشگران روسی، مازندران را به عنوان مقصد گردشگری انتخاب می‌کنند، جلساتی با آژانس‌های خدمات مسافرتی استان‌های آستراخان، ولگاگراد و مسکو برنامه ریزی و در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران همچنین در حوزه صنایع دستی، ادامه داد: در بخش صادرات محصولات صنایع دستی، تولید محتوا، نمایش محصولات صنایع دستی و همچنین واردات مواد اولیه همچون چوب امیدواریم از دستاوردهای این سفر برای استان مازندران باشد.

وی زمان این سفر را از ۲۶ الی ۳۱ تیرماه سال جاری اعلام کرد و گفت: تلاش داریم در این سفر استان مازندران را به خوبی معرفی و برای ایجاد بازار خوب برای حوزه‌های مختلف برنامه ریزی های مطلوبی صورت گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران ادامه داد: این معرفی می‌تواند در قالب‌های مختلف همچون جلسات حضوری و اعزام تیم‌های تخصصی مختلف در سه حوزه سرمایه گذاری، گردشگری و صنایع دستی نقش آفرینی بسیار مهمی داشته باشد.

وی با توجه به اینکه مازندران از منابع غنی در بخش‌های مختلف برخوردار است، خاطرنشان کرد: این بستر و زمینه برای سرمایه گذاری فراهم که باید به صورت سازماندهی شده در عرصه بین المللی بویژه در حوزه دریای خزر که به لحاظ فراهم بودن دسترسی آبی و همچنین راه‌های ریلی و هوایی مازندران با کشورهای مختلف آن را معرفی کنیم.