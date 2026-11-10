سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، از عملیات نجات کودک سه‌ساله‌ای خبر داد که انگشت دست راستش در سوراخ درِ یک کتری استیل گرفتار شده بود.

وی اظهار کرد: این حادثه ساعت ۲۳:۲۰ دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه رخ داد و پس از اعلام نیاز خانواده کودک، تیم نجات سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه برای امدادرسانی وارد عمل شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه افزود: کودک هنگام بازیگوشی انگشت خود را وارد سوراخ درِ کتری کرده بود که به دلیل گیر کردن و تورم انگشت، خارج کردن آن امکان‌پذیر نبود.

قادری با اشاره به مراجعه خانواده به بیمارستان و درخواست کمک از آتش‌نشانی گفت: نیروهای عملیاتی پس از دریافت گزارش، در بیمارستان طالقانی حضور یافتند و عملیات رهاسازی را آغاز کردند.

وی ادامه داد: تیم نجات آتش‌نشانی پس از ۲۵ دقیقه تلاش تخصصی و با رعایت احتیاط کامل، موفق شد انگشت کودک را بدون وارد شدن آسیب آزاد کند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه در پایان از همکاری کارکنان اورژانس بیمارستان طالقانی با تیم عملیاتی آتش‌نشانی قدردانی کرد.