به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه خانجانی افشار صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های استان همدان در تولید زعفران، اظهار کرد: نخستین شناسه محصول زعفران استان در شهرستان فامنین صادر شده اقدامی که در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و توسعه نظام رهگیری محصولات کشاورزی صورت گرفته است.

وی با تاکید بر اهمیت توسعه این فرآیند افزود: با صدور نخستین شناسه محصول پیگیری‌های لازم برای ثبت و شناسه گذاری تمامی محصولات زعفران تولیدی استان انجام خواهد شد تا امکان ردیابی و پایش محصول در مراحل مختلف تولید و عرضه فراهم شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان تصریح کرد: ردیابی هوشمند محصولات از مزرعه تا بازار نقش موثری در تضمین سلامت و کیفیت محصول، افزایش شفافیت زنجیره تامین و ارتقای اعتماد مصرف کنندگان دارد و زمینه عرضه محصولی قابل رهگیری و برخوردار از هویت مشخص را فراهم می‌کند.

خانجانی افشار با اشاره به جایگاه همدان به عنوان مهد زعفران خودرو و ظرفیت این استان در تولید زعفران زراعی مرغوب خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از نظام شناسه گذاری و رهگیری علاوه بر تقویت مزیت رقابتی زعفران همدان، زمینه معرفی بهتر این محصول در بازارهای ملی و بین‌المللی و توسعه صادرات طلای سرخ استان را فراهم خواهد کرد.