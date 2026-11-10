سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز برداشت زعفران در استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال از مجموع ۸۳۰ هکتار سطح زیر کشت این محصول، حدود ۸ تن زعفران برداشت شود.

وی با اشاره به پراکندگی مزارع زعفران در شهرستان‌های استان افزود: شهرستان کرمانشاه بیشترین سطح زیر کشت این محصول را دارد و توسعه کشت زعفران در سایر شهرستان‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه شرایط آب‌وهوایی قصرشیرین برای توسعه کشت این محصول مناسب نیست، گفت: برنامه توسعه زعفران در تمام شهرستان‌های استان به‌جز قصرشیرین دنبال می‌شود.

کریمی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای گسترش سطح زیر کشت زعفران عنوان کرد: در صورت تأمین اعتبارات بلاعوض و تسهیلات بانکی، برنامه‌ریزی شده است سال آینده ۵۰۰ هکتار به سطح زیر کشت این محصول در استان افزوده شود.

وی کیفیت زعفران تولیدی کرمانشاه را مطلوب ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد: محصول تولیدی استان از نظر کیفیت در شمار زعفران‌های مرغوب کشور قرار دارد و ظرفیت مناسبی برای افزایش تولید آن وجود دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه درباره زمان برداشت این محصول نیز گفت: برداشت زعفران از اوایل آبان‌ماه آغاز شده و تا نیمه آذرماه در شهرستان‌های مختلف استان ادامه خواهد داشت.