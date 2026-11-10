به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، اجتماع بزرگ بانوان جان‌فدای فاطمی با حضور بانوان و برنامه‌های ویژه فرهنگی و مذهبی شامگاه پنج‌شنبه ۲۱ آبان‌ماه از ساعت ۲۰ در میدان شهدا شیراز برگزار می‌شود.

در این مراسم، بانوان پیشران استان فارس بر تداوم مسیر ولایت‌مداری و الگوگیری از سیره و مجاهدت‌های حضرت فاطمه زهرا(س) تأکید خواهند کرد.

شعار محوری این مراسم «با بیرق خونخواهی مالشکر زهراییم» بوده و با هدف تأکید بر جایگاه ولایت، تبیین فرهنگ فاطمی و تجدید عهد با آرمان‌های حضرت زهرا(س) برگزار می‌شود.