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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۰:۰۷

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد خبر داد؛

فردا مهلت آخر ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار ۱۴۰۲

فردا مهلت آخر ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار ۱۴۰۲

یزد- مدیرکل امور مالیاتی استان یزد اعلام کرد: مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه اول (فصل بهار) ۱۴۰۲ روز دوشنبه ۲۶ تیرماه پایان می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان یزد، رضا نجف‌زاده با بیان اینکه مطابق قانون، مودیان مالیاتی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده حداکثر تا ۱۵ روز پس از پایان هر دوره (فصل) هستند، افزود: به دلیل مصادف شدن پانزدهم تیرماه با روز پنجشنبه و در راستای تکریم مؤدیان مالیاتی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور این مهلت تا ٢۶ تیرماه تمدید شده است.

وی با تاکید بر اینکه مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول (فصل بهار) سال‏جاری پایان روز دوشنبه ۲۶ تیرماه به اتمام می رسد، عنوان کرد: مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده استان یزد با مراجعه به سامانه درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی اینترنتی my.tax.gov.ir نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام نمایند.

کد مطلب 5838303

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