آذربایجان‌ غربی در مسیر بازسازی جنگ؛ از ارزیابی خسارت تا بازگشت زندگی

خبرگزاری مهر، گروه استانها- سکینه اسمی: با وجود شرایط خاص و تداوم درگیری های ناجوانمردانه آمریکای جنایتکار علیه کشور روند خدمت رسانی و تداوم بازسازی مناطق خسارت دیده از جنگ در آذربایجان غربی نه تنها متوقف نشده بلکه با سرعت بیشتری برای بازگشت روال عادی زندگی برای اهالی ساکنان این مناطق در حال انجام است.

برای مردمی که بخشی از دارایی و محل زندگی‌شان در جریان جنگ آسیب دیده، بازسازی زمانی معنا پیدا می‌کند که نتیجه آن در زندگی روزمره دیده شود؛ خانه‌ای که دوباره قابل سکونت شود، خدمتی که دوباره برقرار شود و زیرساختی که به مدار فعالیت برگردد. حالا آذربایجان‌غربی در چنین مرحله‌ای قرار دارد؛ مرحله‌ای که فاصله میان ثبت خسارت و بازسازی واقعی باید هرچه کوتاه‌تر شود.

آذربایجان غربی از استان هایی بود در که در جریان جنگ تحمیلی ناجوانمردانه سوم در اثر حملات آمریکا- صهیونی متحمل خساراتی در بخش واحدهای مسکونی، مدارس، واحدهای تولیدی و صنعتی شد.

در این جنگ ناجوانمردانه همزمان، بسیاری از شهرهای کشور هدف حملات مستقیم موشکی و هوایی قرار گرفتند و زیرساخت‌های حیاتی، مناطق مسکونی، مراکز آموزشی و واحدهای تولیدی استان مرزی آذربایجان غربی مورد حمله قرار گرفتند.

در جنگ ۴۰ روزه تحمیلی سوم آذربایجان غربی جزو استان هایی بود که متحمل خسارات زیادی شد از ارومیه تا مهاباد، از نقطه مرزی تا دل شهرها اما مردم سرزمین مجاهدت های خاموش، از دل این خسارات امروز همپای دلتمردان با بازسازی مناطق آسیب دیده دوباره بذر امید و سربلندی را در دل این دیار کاشته اند.

براساس ارزیابی های صورت گرفته بیش از ۶ هزار واحد خسارت دیده از جنگ رمضان درآذربایجان‌غربی شناسایی شد که از این تعداد واحد ارزیابی شده ۸۴ واحد احداثی مسکونی، ۴ هزار و ۶۴۵ واحد تعمیری مسکونی و ۳۳۸ واحد تعمیری تجاری و هزار و ۳۳ واحد معیشتی و لوازم خانگی بودند.

۹۹ درصد واحدهای آسیب دیده از جنگ در آذربایجان غربی تعمیر شده اند

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی در خصوص آخرین وضعیت بازسازی واحدهای آسیب‌دیده استان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هشت هزار و ۶۴۸ واحد مسکونی و تجاری آسیب دیده از ۹ اسفند ۱۴۰۴ زمان آغاز سومین دفاع مقدس در استان مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که با همیاری مردم تاکنون تکمیل پرونده شده‌اند.

وی افزود: از این تعداد ۸۴ واحد به دلیل تخریب ۱۰۰ درصد تخریب احداثی، یک هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی و یک هزار و ۲۱۴ واحد تجاری نیز به عنوان واحدهای تعمیری شناسایی شده‌اند.

مقدم با اشاره به روند بازسازی این واحدها عنوان کرد: تمامی مالکان واحدهای ۱۰۰ درصد تخریب‌شده جهت دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به بانک عامل معرفی شدند و این تسهیلات به طور کامل به آنان پرداخت شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی اضافه کرد: ۹۹ درصد واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده تعمیر شده و بخش قابل توجهی از واحدهای احداثی نیز وارد مراحل پایانی ساخت شده‌اند.

مقدم اظهار کرد: پس از ثبت اطلاعات و تشکیل پرونده برای واحدهای آسیب‌دیده، عملیات ارزیابی خسارت، آواربرداری، تعمیر و احداث واحدهای جدید در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در جریان ارزیابی‌های انجام‌شده، واحد های آسیب‌ دیده در بخش‌های مسکونی و تجاری شناسایی و برای هر یک متناسب با میزان خسارت، فرآیند بازسازی یا تعمیر در نظر گرفته شد.

انجام تعمیرات ۲۶۰۰ واحد مسکونی در آذربایجان غربی

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی ادامه داد: در بخش واحدهای تعمیری، بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی و حدود یک هزار و ۲۱۴ واحد تجاری شناسایی و برای انجام تعمیرات مورد نیاز آنها اقدام شده است.

وی با اشاره به روند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده خاطرنشان کرد: بخش عمده عملیات تعمیر واحدهای مسکونی و تجاری به پایان رسیده و در مجموع حدود ۹۹ درصد این واحدها تعمیر و تسهیلات و مصالح مورد نیاز آنها تأمین شده است.

مقدم همچنین از اجرای عملیات احداث واحدهای جدید در تعدادی از شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: در این بخش نیز عملیات اجرایی در شهرستان‌های مختلف از جمله سردشت، سلماس و اشنویه در حال انجام است.

وی افزود: در برخی از این واحدها عملیات فنوداسیون انجام شده و در تعدادی دیگر، عملیات اجرای ستون، سقف، گچ‌کاری، نصب در و پنجره و سایر مراحل ساخت در حال انجام است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی با اشاره به وضعیت واحدهای احداثی شهرستان سلماس گفت: سه واحد مسکونی در این شهرستان در مراحل پایانی ساخت قرار دارند و تلاش می‌شود با تکمیل سفیدکاری و تأسیسات، این واحدها تا پایان شهریورماه آماده بهره‌برداری شوند.

مقدم درباره واحدهای احداثی شهرستان اشنویه نیز اظهار کرد: دو واحد مسکونی در این شهرستان در مراحل پایانی عملیات اجرایی قرار دارند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سایر شهرستان ‌های استان گفت: روند اجرای پروژه‌های احداثی و تعمیری در شهرستان‌های مختلف به صورت مستمر توسط بنیاد مسکن پیگیری و نظارت می‌شود تا واحدهای باقی‌مانده نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله بهره‌برداری برسند

پرداخت بیش از ۲۱۰ میلیارد تومان برای جبران خسارت‌ها

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی همچنین از پرداخت مبالغ قابل توجه برای جبران خسارت‌های واردشده به آسیب‌دیدگان خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۲۱۰ میلیارد تومان برای جبران خسارت‌های مختلف به آسیب‌دیدگان پرداخت شده است.

وی افزود: بخشی از منابع مورد نیاز نیز از طریق دفتر مرکزی بنیاد مسکن و بنیاد مسکن استان تأمین و برای ادامه روند بازسازی در اختیار پروژه‌ها قرار گرفته است.

مقدم با اشاره به خسارت‌های واردشده به بخش‌های مختلف اظهار کرد: ارزیابی خسارت‌ها در شهرستان‌ های مختلف استان انجام شده و پرداخت‌ها بر اساس میزان خسارت و مراحل اجرای عملیات باز سازی در حال انجام بوده و در کنار عملیات عمرانی، تأمین لوازم و بسته‌های معیشتی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی ادامه داد: در این بخش نیز با همکاری نهادهای حمایتی و دستگاه‌های مسئول، بخشی از نیازهای خانوارهای آسیب‌ دیده تأمین شده و روند خدمات ‌رسانی ادامه دارد.

مقدم تاکید کرد: بنیاد مسکن علاوه بر مسئولیت مستقیم در بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، هماهنگی لازم برای بهره‌گیری از ظرفیت سایر نهادها و منابع حمایتی را نیز دنبال می‌کند.

بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی برای بازسازی

وی یکی از محورهای مهم تأمین منابع بازسازی را استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی و منابع دستگاه‌های مختلف عنوان کرد و گفت: ظرفیت‌های قانونی و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و مجموعه‌ های اقتصادی می‌تواند در تأمین بخشی از هزینه‌های بازسازی مناطق آسیب‌دیده مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی افزود: استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها، منابع حاصل از ظرفیت‌های قانونی و مشارکت نهادهای حمایتی از جمله راهکارهایی است که برای تأمین منابع مورد نیاز بازسازی در حال پیگیری است.

مقدم با اشاره به ظرفیت بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) نیز گفت: نهادهای حمایتی می‌توانند در کنار دستگاه‌های اجرایی، نقش مؤثری در تأمین منابع و تسریع روند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی مجموعه بنیاد مسکن، تکمیل هرچه سریع‌تر واحدهای باقی‌مانده، جبران خسارت آسیب‌دیدگان و بازگرداندن شرایط زندگی خانوارهای خسارت‌دیده به وضعیت عادی است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌ غربی تاکید کرد: روند بازسازی تا تکمیل آخرین واحد آسیب ‌دیده ادامه خواهد داشت و دستگاه‌های مسئول تلاش می‌کنند با تأمین منابع و رفع موانع موجود، پروژه‌های باقی‌ مانده در سریع‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد.

نهادهای مسئول همه توان خود را باید برای حل مشکلات مناطق جنگ زده بسیج کنند

استاندار آذربایجان غربی نیز هفته گذشته در جلسه ستاد بازسازی جنگ رمضان در استان با اشاره به لزوم سرعت بخشیدن به خدمت رسانی برای خسارت دیدگان مالی در جنگ اخیر گفت: نهادهای مسئول همه توان خود را باید برای حل مشکلات این خانواده ها بسیج کنند.

رضا رحمانی با بیان اینکه برخی خانواده ها در ماه های گذشته با مشکلات جدی روبرو شده اند ولی برخی ادارات هنوز به دنبال بخشنامه هستند، اضافه کرد: در این برهه، هدف اول ما این است که خسارت دیدگان مشکل لوازم خانگی نداشته باشند.

استاندار آذربایجان غربی از برخی اقدامات صورت گرفته در راستای کمک موثر به خانواده های خسارت دیده از جنگ قدردانی کرد و ادامه داد: البته باید نهادهایی نظیر بنیاد علوی، بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اهتمام بیشتری برای خدمت رسانی بیشتر به این خانواده ها داشته باشند.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت تسریع در روند بازسازی واحدهای احداثی و تعمیری آسیب‌دیده، خاطرنشان کرد: در این برهه، اولویت نخست ستاد بازسازی باید رفع نیازهای اساسی خانواده‌های خسارت‌دیده باشد و اجازه ندهیم این خانواده‌ها در تأمین لوازم و امکانات ضروری زندگی با مشکل مواجه شوند.

استاندار آذربایجان‌ غربی با بیان اینکه بازسازی فقط به معنای احداث و تعمیر ساختمان‌ها نیست، افزود: باید همه ابعاد زندگی خانواده‌های آسیب‌دیده مورد توجه قرار گیرد و دستگاه‌های مسئول، با نگاه جهادی و مسئولانه، برای بازگرداندن آرامش و ثبات به زندگی آنان تلاش کنند.

رحمانی همچنین خواستار تقویت و گسترش این خدمات شد و اضافه کرد: نهادهایی همچون بنیاد علوی، بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) باید اهتمام بیشتری برای حمایت از این خانواده‌ها داشته باشند و ظرفیت‌های خود را بیش از پیش در مسیر بازسازی و جبران خسارت‌ها به کار گیرند.

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه هیچ دستگاهی نباید خود را صرفاً مجری یک بخشنامه بداند، افزود: همه مسئولان باید با احساس مسئولیت و هم‌افزایی، میدان خدمت به مردم را به صحنه‌ای برای حل فوری مشکلات خسارت‌دیدگان تبدیل کنند.

بازسازی مناطق آسیب‌دیده آذربایجان غربی، حالا وارد مرحله‌ای شده که نتیجه آن بیش از هر چیز به سرعت تصمیم‌گیری، تأمین منابع و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول گره خورده است.

بازگشت زندگی به خانه‌ها و محله‌های آسیب‌دیده، تنها با ترمیم دیوارها و زیرساخت‌ها محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند آن است که روند بازسازی با برنامه‌ای مشخص و متناسب با نیاز واقعی مردم ادامه پیدا کند.

در نهایت، میزان موفقیت این مسیر را نه تعداد پروژه‌های تعریف‌شده، بلکه زمانی می‌توان سنجید که خانواده‌های آسیب‌دیده دوباره بتوانند زندگی عادی خود را در خانه‌ها و شهرهایشان از سر بگیرند.