به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید کرمی، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، بعدازظهر امروز در دومین جلسه ستاد ملی ازدواج دانشگاهیان که با حضور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، وزیر علوم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان حوزه جمعیت و خانواده و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، اظهار کرد: خداوند متعال را شاکریم که امروز، پس از گذشت نزدیک به ۲۸ سال از آغاز طرح ازدواج دانشجویی، شاهد آن هستیم که این حرکت ارزشمند از یک ایده و طرح ابتکاری در دانشگاه شهید بهشتی به یک جریان عمومی و شناخته‌شده در فضای آموزش عالی کشور تبدیل شده است.

وی افزود: ازدواج دانشجویی در ابتدا به‌عنوان یک طرح ابتکاری و محدود آغاز شد اما بازخوردهایی که از اجرای آن دریافت کردیم به‌خوبی نشان داد که در فضای دانشگاه‌ها چه ظرفیت گسترده‌ای برای این موضوع وجود دارد و از سوی دیگر، چه ضرورت جدی‌ای برای حمایت از ازدواج جوانان در محیط دانشگاه احساس می‌شود.

معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ادامه داد: همین ظرفیت و ضرورت موجب شد که این طرح با سرعت در فضای آموزش عالی کشور توسعه پیدا کند و امروز به نقطه‌ای برسیم که کمتر کسی در کشور وجود دارد که با عنوان و مفهوم «ازدواج دانشجویی» آشنا نباشد.

کرمی گفت: برای خود ما نیز بسیار جالب و امیدوارکننده است که در سال‌های اخیر، در سطح وزرای دولت، نمایندگان مجلس، مدیران ارشد کشور و مسئولان عالی‌رتبه، شاهد توجه و همراهی جدی با این برنامه هستیم و بسیاری از مسئولان، خاطرات و تجربه‌های ارزشمندی از برگزاری و همراهی با برنامه‌های ازدواج دانشجویی دارند.

وی با اشاره به حمایت‌های رهبر شهید انقلاب از طرح ازدواج دانشجویی اظهار کرد: از همان روزهای نخست آغاز این حرکت نیز لطف و عنایت امام شهید، همواره در کنار این طرح قرار داشت. ایشان در آغاز این حرکت پیام اختصاصی صادر کردند و هر سال نیز زمانی که مجموعه نهاد برای برگزاری این برنامه توفیق پیدا می‌کرد، از لطف و عنایت ایشان بهره‌مند می‌شدیم و این حمایت و توجه را برای خود یک برکت می‌دانستیم.

کرمی ادامه داد: امسال، برگزاری نخستین برنامه ازدواج دانشجویی در فقدان ایشان، برای همه ما حال و هوای متفاوتی دارد. جای خالی آن شهید عزیز، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. از خداوند متعال می‌خواهیم ایشان را با اولیای الهی و شهدای بزرگوار محشور فرماید و امیدواریم در دوره رهبری و هدایت خلف صالح ایشان، شاهد توسعه کمی و کیفی هرچه بیشتر این حرکت ارزشمند باشیم.

وی بیان کرد: خدا را شاکریم که در طول این سال‌ها، ازدواج دانشجویی از یک برنامه کوتاه‌مدت سه‌روزه، به یک جریان عمومی و اثرگذار در فضای دانشگاهی کشور تبدیل شده است.

معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها افزود: شکل‌گیری «ستاد ازدواج دانشجویی، فرزندآوری و افزایش جمعیت» نیز یکی دیگر از برکات همین فعالیت‌هاست؛ ساختاری که امروز مأموریت سیاست‌گذاری، طراحی عملیات و پیگیری موضوع ازدواج، فرزندآوری و جوانی جمعیت را در فضای دانشگاه بر عهده دارد.

کرمی تصریح کرد: در همین مسیر، با همراهی و همکاری دستگاه‌های مختلف، همکاران ما پیش‌نویس مصوباتی را آماده کرده‌اند که ان‌شاءالله با تأیید و تصویب آن‌ها، بتوانیم شتاب بیشتری به این حرکت بدهیم و در آینده شاهد تأثیرگذاری حداکثری این برنامه در حوزه ازدواج جوانان، تحکیم خانواده و فرزندآوری در محیط دانشگاه باشیم.

وی تأکید کرد: امیدواریم این مسیر که با یک ابتکار کوچک آغاز شد، امروز با حمایت همه دستگاه‌ها و مسئولان، به یک نهضت ملی برای تسهیل ازدواج جوانان، تحکیم خانواده و تقویت فرزندآوری تبدیل شود.

کاهش قابل توجه طلاق در میان زوج‌های ازدواج دانشجویی

کرمی در ادامه، با اشاره به نتایج اجرای طرح ازدواج دانشجویی گفت: شاهد رکوردزنی ازدواج‌های دانشجویی از نظر کاهش میزان طلاق هستیم. براساس آمار ثبت‌احوال کشور، میزان طلاق در میان حدود ۳۰۰ هزار زوج دانشجو که طی ۱۲ سال گذشته در این طرح شرکت کرده‌اند، ۵.۸ درصد بوده است؛ یعنی ۹۴ درصد از ازدواج‌های دانشجویی موفق بوده‌اند. این یک اتفاق مبارک است.

وی افزود: در جلسه‌ای که دو سال پیش در کمیسیون فرهنگی مجلس داشتیم، سؤالی را از اعضا پرسیدم که به نظر شما هر طلاقی که در جامعه اتفاق می‌افتد، چقدر برای دولت هزینه و خسارت ایجاد می‌کند؟ آمار دقیقی در آن جلسه ارائه نشد، ولی بررسی‌ای که ما انجام داده بودیم، آن زمان و دو سال پیش، حدود ۵۰۰ میلیون تومان هزینه برای فقط دولت بود؛ نه خانواده خود فرد. البته این هزینه امروز قطعاً خیلی بیشتر از این رقم است.

معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ادامه داد: فهرستی از هزینه‌ها را بررسی کرده بودیم و آنجا عرض کردم که چرا ما عادت کرده‌ایم ابتدا باید بحرانی شکل بگیرد و بعد از شکل‌گیری بحران، برای حل آن چند برابر هزینه کنیم؛ آن هم در حالی که ممکن است موفق شویم آن را حل کنیم یا نه.

هزینه حداقلی برای برگزاری برنامه ازدواج دانشجویی

کرمی با اشاره به هزینه برگزاری برنامه‌های ازدواج دانشجویی گفت: ما در سال ۱۴۰۴، سرانه زوجین را در مشهد، ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفتیم و با هر زوج ۱۰ میلیون تومان، توانستیم برنامه را در مشهد برگزار کنیم. این اتفاق مبارک و این دستاورد، با یک هزینه حداقلی رقم می‌خورد.

وی خاطرنشان کرد: اما چه کنیم که ما در آغاز هر سال باید غصه بخوریم و کلی حرص بخوریم که آیا امسال هم می‌توانیم هزینه این برنامه را تأمین کنیم یا نه و آیا از پس آن برمی‌آییم یا نه.

کرمی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم این برنامه به‌صورت صحیح در دستگاه‌های مسئول و سیاست‌گذار شکل بگیرد و شاهد یک همگرایی در این موضوع باشیم.