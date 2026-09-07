به گزارش خبرگزاری مهر، تنیسورهای ایران در آخرین رقابت خود پیش از آغاز بازیهای آسیایی ناگویا در تور جهانی تونس به میدان رفتند تا در آستانه این رویداد مهم قارهای آخرین محک جدی خود را پشت سر بگذارند.
علی یزدانی، کسری رحمانی، ماندگار فرزامی و مشکاتالزهرا صفی از جمله نمایندگان تنیس ایران در بازیهای آسیایی ناگویا هستند که در مسیر آمادهسازی برای حضور در این رقابتها در تور جهانی تونس با حریفان خود به رقابت پرداختند.
در بخش مردان علی یزدانی و کسری رحمانی در جدول اصلی مسابقات به ترتیب برابر نمایندگانی از الجزایر و فرانسه قرار خواهند گرفت. در بخش زنان نیز ماندگار فرزامی در جدول اصلی حضور دارد و مشکاتالزهرا صفی رقابتهای خود را از جدول مقدماتی دنبال میکند.
در ادامه رقابتهای امروز مشکاتالزهرا صفی با عملکردی مقتدرانه و با نتایج مشابه ۶ بر ۲ کریستینا پسکوچی از ایتالیا را شکست داد و به مرحله بعدی راه یافت.
صفی در مرحله بعد باید برابر کیمیا ثاقب تهرانی دیگر نماینده ایران قرار بگیرد. ثاقب تهرانی نیز امروز با پیروزی برابر نماینده اسلوونی موفق شد جواز حضور در این مرحله را به دست آورد.
به این ترتیب یکی از دیدارهای مرحله بعدی تور جهانی تونس در بخش زنان میان دو تنیسور ایرانی برگزار خواهد شد؛ دیداری که میتواند محک مناسبی برای نمایندگان کشورمان در فاصله باقیمانده تا بازیهای آسیایی ناگویا باشد.
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