۵۰۰ نیروگاه خورشیدی خانگی برای مددجویان ایلامی راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا طاهری بیان کرد: بر اساس تفاهم نامه امضاء شده بین کمیته امداد، بانک عامل و شرکت توزیع نیروی برق استان این نیروگاهها با هدف اشتغال زایی خانگی مددجویان جویای کار کمیته امداد و نیز افزایش تولید نیروی برق در استان راه اندازی میشوند.
وی با بیان اینکه ۸۰۰ خانوار در سطح استان برای راه اندازی این طرحها امکان سنجی شدهاند، گفت: برای راه اندازی هر طرح با مشارکت بانک عامل استان ۱۴۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت میشود.
طاهری همچنین با بیان اینکه پارسال با مشارکت بانکی عامل استان ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی به نیازمندان استان پرداخت شده است، گفت: امسال مشارکت بانک عامل در این زمینه ۱۷۱ میلیارد تومان است.
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