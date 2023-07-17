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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۷:۵۳

طرح «وارنیش فلوراید تراپی» برای ۷۰۰ دانش‌آموز تنگستانی اجرا شد

طرح «وارنیش فلوراید تراپی» برای ۷۰۰ دانش‌آموز تنگستانی اجرا شد

بوشهر- مسئول سلامت دهان و دندان شبکه بهداشت و درمان تنگستان گفت: با اجرای طرح وارنیش فلوراید تراپی در تنگستان، ۷۰۰ دانش‌آموز ابتدایی از مزایای این طرح بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی فخرزاد صبح دوشنبه در حاشیه اجرای طرح وارنیش فلوراید تراپی اظهار داشت: این طرح از ابتدای تیرماه سال جاری آغازشده و در این طرح که برای افراد ۶ تا ۱۲ ساله انجام می‌شود با تلاش بهورزان ۷۰۰ نفر از خدمات این طرح بهره‌مند شده‌اند.

وی بیان داشت: وارنیش فلوراید تراپی دندان‌ها می‌تواند موجب مقاوم شدن دندان‌ها در مقابل پوسیدگی گردد و تا ۵۰ درصد از پوسیدگی دندان‌ها جلوگیری کند.

مسئول سلامت دهان و دندان شبکه بهداشت و درمان تنگستان با بیان اینکه بهترین زمان کنترل بیماری‌های دهان و دندان دوران کودکی است تصریح کرد: سلامت دهان و دندان بخش مهمی از بهداشت عمومی است که در کیفیت زندگی افراد نقش مهمی دارد.

وی ادامه داد: طرح وارنیش فلوراید تراپی دو بار در سال و به فاصله ۶ ماه برای کودکان ۶ تا ۱۲ سال انجام می‌شود.

فخرزاد گفت: مراقبت و خدمات دهان و دندان شامل معاینه دهان و دندان، ارائه مسواک انگشتی و انواع خدمات ترمیمی به‌صورت رایگان از ۶ ماهگی تا ۱۲ سالگی برای این کودکان انجام می‌شود.

مسئول سلامت دهان و دندان شبکه بهداشت و درمان تنگستان افزود: بر همین اساس در سه‌ماهه اول سال جاری چهار هزار و ۳۶ کودک از این خدمات استفاده و ۶۴۰ کودک ۶ ماه تا ۲ سال نیز مسواک انگشتی رایگان دریافت کرده‌اند.

کد مطلب 5838354

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