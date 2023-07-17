به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی فخرزاد صبح دوشنبه در حاشیه اجرای طرح وارنیش فلوراید تراپی اظهار داشت: این طرح از ابتدای تیرماه سال جاری آغازشده و در این طرح که برای افراد ۶ تا ۱۲ ساله انجام می‌شود با تلاش بهورزان ۷۰۰ نفر از خدمات این طرح بهره‌مند شده‌اند.

وی بیان داشت: وارنیش فلوراید تراپی دندان‌ها می‌تواند موجب مقاوم شدن دندان‌ها در مقابل پوسیدگی گردد و تا ۵۰ درصد از پوسیدگی دندان‌ها جلوگیری کند.

مسئول سلامت دهان و دندان شبکه بهداشت و درمان تنگستان با بیان اینکه بهترین زمان کنترل بیماری‌های دهان و دندان دوران کودکی است تصریح کرد: سلامت دهان و دندان بخش مهمی از بهداشت عمومی است که در کیفیت زندگی افراد نقش مهمی دارد.

وی ادامه داد: طرح وارنیش فلوراید تراپی دو بار در سال و به فاصله ۶ ماه برای کودکان ۶ تا ۱۲ سال انجام می‌شود.

فخرزاد گفت: مراقبت و خدمات دهان و دندان شامل معاینه دهان و دندان، ارائه مسواک انگشتی و انواع خدمات ترمیمی به‌صورت رایگان از ۶ ماهگی تا ۱۲ سالگی برای این کودکان انجام می‌شود.

مسئول سلامت دهان و دندان شبکه بهداشت و درمان تنگستان افزود: بر همین اساس در سه‌ماهه اول سال جاری چهار هزار و ۳۶ کودک از این خدمات استفاده و ۶۴۰ کودک ۶ ماه تا ۲ سال نیز مسواک انگشتی رایگان دریافت کرده‌اند.