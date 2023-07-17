افتتاح ۷ واحد مسکونی ویژه معلولین در شهرستان کامیاران

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دوشنبه با حضور فرماندار و مسئولان شهرستانی مراسم افتتاح ۷و احد مسکن معلولان به صورت نمادین در روستای «مارنج» بخش «موچش» برگزار شد.

فرماندار کامیاران در این مراسم اظهار داشت: ما تلاش داریم دست محرومینی که توانایی ساخت مسکن ندارند را بگیریم.

کیانوش ثقفی نیا افزود: برای خانواده‌های دارای دو معلول به بالا در کل کشور مسکن ساخته می‌شود و این مهم از برنامه‌های جدی بهزیستی است که با همکاری بنیاد مسکن صورت می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این هفت واحد مسکونی با اعتباری بالغ بر ۴۳۰ میلیارد ریال ساخته شده که امیدواریم این مساعدت‌ها در سایر نقاط شهرستان کامیاران نیز با همکاری بهزیستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تداوم داشته باشد و همه خانواده‌های نیازمند صاحب مسکن شوند.