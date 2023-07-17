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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۹:۰۸

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی بوشهر خبر داد؛

تجهیز بخش کودک در کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر

تجهیز بخش کودک در کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر

بوشهر- مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر گفت: به منظور افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به کودکان، ۳۷ بخش کودک در کتابخانه های عمومی استان بوشهر با اسباب بازی‌های جدید تجهیز شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر راهب صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور جذب و علاقمندی کودکان به مطالعه و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به این قشر، ۳۷ بخش کودک کتابخانه های عمومی استان بوشهر با اسباب بازی‌های جدید تجهیز شدند.

وی اضافه کرد: کودکان امروز، بزرگان و آینده سازان فردای این مملکت هستند و این آینده روشن و نویدبخش در گرو افزایش آگاهی، آموزش هدف دار و بیداری این نسل مستعد است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر افزود: بخش کودک کتابخانه‌ها نقش مهمی در جذب و علاقه مندی کودکان به مطالعه، کتابخوانی و افزایش آگاهی آنها دارد به همین منظور تجهیز این بخش با وسایل، کتب و اسباب بازی‌های بروز و مورد علاقه کودکان از ضروریات است.

وی تصریح کرد: به همین منظور و با هدف تجهیز بخش کودک کتابخانه‌ها، با کارشناسی صورت گرفته بیش از ۵۰۰ قلم اسباب بازی در زمینه‌های فکری، آموزشی و سرگرمی به ارزش ۸۰۰ میلیون ریال خریداری و بین ۳۷ بخش کودک کتابخانه های عمومی استان بوشهر با اولویت کتابخانه‌های مناطق محروم و روستایی توزیع شد.

کد مطلب 5838425

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