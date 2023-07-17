به گزارش خبرنگار مهر، حیدر راهب صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور جذب و علاقمندی کودکان به مطالعه و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به این قشر، ۳۷ بخش کودک کتابخانه های عمومی استان بوشهر با اسباب بازی‌های جدید تجهیز شدند.

وی اضافه کرد: کودکان امروز، بزرگان و آینده سازان فردای این مملکت هستند و این آینده روشن و نویدبخش در گرو افزایش آگاهی، آموزش هدف دار و بیداری این نسل مستعد است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر افزود: بخش کودک کتابخانه‌ها نقش مهمی در جذب و علاقه مندی کودکان به مطالعه، کتابخوانی و افزایش آگاهی آنها دارد به همین منظور تجهیز این بخش با وسایل، کتب و اسباب بازی‌های بروز و مورد علاقه کودکان از ضروریات است.

وی تصریح کرد: به همین منظور و با هدف تجهیز بخش کودک کتابخانه‌ها، با کارشناسی صورت گرفته بیش از ۵۰۰ قلم اسباب بازی در زمینه‌های فکری، آموزشی و سرگرمی به ارزش ۸۰۰ میلیون ریال خریداری و بین ۳۷ بخش کودک کتابخانه های عمومی استان بوشهر با اولویت کتابخانه‌های مناطق محروم و روستایی توزیع شد.