دهه اول محرم در کرمانشاه هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فرا رسیدن ماه محرم ماه عزاداری اباعبدالله الحسین روزهای گذشته با برپا کردن خیمه‌های عزا در محیط‌های سرباز، تکایا، مساجد، حسینیه‌ها و اماکن مذهبی استان سیاه‌پوش شدند و دروازه نجف رنگ و بوی محرم گرفته و رخت عزا به تن کرده است.

در این راستا به منظور دسترسی آسان‌تر و مدیریت زمان مخاطبان نشانی و ساعت برگزاری برخی از مراسم شاخص عزاداری دهه اول محرم را در اختیار مخاطبان قرار خواهیم داد:

هیئت یا حسین (ع) -پیروان ولایت

سخنران: حجت الاسلام صادق چاله چاله

مداحان: حاج وحید کرمی، کربلایی هادی شیری و معین یزدانی

زمان: از ۲۷ تیر ماه به مدت ۱۱ شب- ساعت ۲۱

مکان: سه راه شریعتی، حسینیه سازمان تبلیغات اسلامی کرمانشاه

هیئت یا زهرا (س) موسسه فرهنگی آیت الله جلیلی

سخنران: حجت الاسلام شیخ یوسف احمدی

مداحان: کربلایی علی زندی و سجاد عزیزی

زمان: از ۲۸ تیر ماه الی ۶ مرداد - ساعت ۱۸

مکان: میدان جلیلی، حسینیه آیت الله جلیلی

هیئت ثارالله کرمانشاه

سخنران: حجت الاسلام محمد رسول کرمی

مداحان: کربلایی حمیدرضا احمدی

زمان: از ۲۷ تیر ماه - ساعت ۲۱

مکان: بلوار طاق بستان، حسینیه حضرت معصومه (س)

مجمع حیدریون

سخنران: حجت الاسلام سعید مرادی

مداحان: حاج یزدان ناصری، محسن بختیاری

زمان: از ۲۷ تیر ماه - ساعت ۲۴

مکان: مسجد معتضدی

هیئت عاشقان اباصالح المهدی (عج)

سخنران: حجت الاسلام علوی زاده

مداحان: حاج مهدی جانجانی

زمان: از ۲۷ تیر ماه - ساعت ۲۱

مکان: میدان بهزیستی، مسجد امام رضا (ع)

هیئت الرضا (ع), عباد الرحمن، امام حسن مجتبی (ع)، عباسیون (ع)

سخنران: حجت الاسلام سیدناصر سید آقایی

مداحان: حاج رضا باغنی، کربلایی علی خسروی و مهدی سیاه کمری

زمان: از ۲۷ تیر ماه- ساعت ۲۱:۳۰

مکان: الهیه، میدان شاهد، مسجد چهارمین شهید محراب

هیئت ریحانه النبی (ص)

سخنران: حجت الاسلام محمد قطرانی، محمد مهدی حاج آخوند

مداحان: حاج مهدی محمدی

زمان: از ۲۷ تیر ماه - ساعت ۲۲

مکان: مسجد حاج شهبازخان

هیئت زنجیرزنی انصار الحسین (ع)

مداحان: با نوای مداحان اهل بیت

زمان: از ۲۷ تیر ماه - ساعت ۲۱

مکان: مسجد جناب مقداد، تعاون، ایستگاه هفت

حسینیه باب الحوائج موسی بن جعفر (ع)

سخنران: حجت الاسلام شیخ ابوذر کرمی

مداحان: حاج بهمن جمیاری، اکبر پروینی و کربلایی علی رحیم پور

زمان: از ۲۷ تیر ماه - ساعت ۲۱

مکان: خیابان شهدای اشک تلخ، کوی دالان پیری

هیئت پیروان امام حسین (ع)

سخنران: حجت الاسلام صادق چاله چاله

مداحان: کربلایی پیمان سلیمی

زمان: از ۲۷ تیر ماه - ساعت ۲۱

مکان: خیابان مدرس، نبش پاساژ کیش

هیئت محبان شاهزاده علی اکبر (ع)، بنیاد دعبل خزاعی کرمانشاه

سخنران: حجت الاسلام محمد جواد مهری و حسین سرابیان

مداحان: حاج محمد تقی مقدسی، کربلایی میثم مقدسی

زمان: از ۲۶ تیر ماه - ساعت ۲۱:۳۰

مکان: خیابان شهدای اشک تلخ، حسینیه مقدسی

هیئت امام رضا (ع)

سخنران: حجت الاسلام حاج سید مجتبی موسوی

مداحان: کربلایی رضا رضایی

زمان: از ۲۸ تیر ماه - ساعت ۱۷

مکان: میدان غدیر

حسینیه باب الحوائج حضرت علی اصغر (ع)

سخنران: حجت الاسلام ابوذر کرمی و دکتر محمدی رشیدی

مداحان اهل بیت (ع)

زمان: از ۲۸ تیر ماه - ساعت ۱۸

مکان: خیابان بهار، خیابان دارایی، کوچهشهید فیاض مهر ۲

هیئت انصار ابوالفضل، کانون فرهنگی حضرت آیت الله نجومی (ره)

سخنران: حجت الاسلام سعید مرادی

مداحان: حاج هاشم درویشی، کربلایی رسول جنتی و میلاد خانی

زمان: از ۲۷ تیر ماه - ساعت ۲۱:۳۰

مکان: خیابان شهدای اشک تلخ، مسجد نواب

حسینیه معظم علمدار کربلا

سخنران: حجت الاسلام محمدرسول کرمی

مداحان: کربلایی سجاد روزافزای، محسن بختیاری، حاج محمد صالح خزایی

زمان: از ۲۷ تیر ماه - ساعت ۲۰:۴۵

مکان: ۲۲ بهمن، ۳۰ متری دوم، چاله چاله، خیابان گلشن، کوی ۱۲۸

هیئت انصار بنی زهرا (س)

سخنران: حجت الاسلام شیرخدایی

مداحان: حاج یزدان ناصری، کربلایی وحید دبیر، کربلایی مبین محتشمی و کمیل ویژه

زمان: از ۲۷ تیر ماه - ساعت ۲۱

مکان: خیابان جوانشیر

هیئت انصار المهدی (عج)

سخنران: حجت الاسلام خلیل امینی

مداحان: کربلایی صادق اکبری، محسن کرمی، محمد رستمی

زمان: از ۲۷ تیر ماه - ساعت ۲۱

مکان: انتهای مسکن، مدرسه بهمن محمدی، حسینیه مدافعان حرم

حسینیه علمدار

سخنران: حجت الاسلام سید محمد سالار و محمد قطرانی

مداحان: کربلایی سجاد عزیزی

زمان: از ۲۷ تیر ماه - ساعت ۲۱

مکان: حافظیه، مسجد محمدرسول الله (ص)

حسینیه حضرت رباب (ص)

مداحان: کربلایی سید علی لطفی

زمان: از ۲۶ تیر ماه - ساعت ۲۱

مکان: مسجد میدان جمهوری اسلامی، پشت پمپ بنزین احیایی

هیئت انصار حسینی سرچشمه

مداحان: حاج سیاوش وجودی و کربلایی سامان گازرپور

زمان: از ۲۷ تیر ماه - ساعت ۲۱

مکان: سرچشمه، حسینیه مرحوم حاج فتحعلی

هیئت جنت الحسن (ع)

سخنران: حجت الاسلام مهدی عساکره

مداحان: کربلایی رضا رضایی

زمان: از ۲۷ تیر ماه - ساعت ۲۱:۳۰

مکان: مسجد آیت الله بروجردی

هیئت محفل احرار الحسین (ع)

سخنران: حجت الاسلام شیخ یزدان عزیزی

مداحان: کربلایی علی گشتاسبی

زمان: از ۲۷ تیر ماه - ساعت ۲۱:۳۰

مکان: خیابان سنجابی، تقاطع رو به روی تأمین اجتماعی

هیئت مسلم بن عقیل (ع)

سخنران: حجت الاسلام شیخ ابوذر کرمی

مداحان: حاج جواد صیادی، کربلایی حیدر حیدریان و میثم لطفی

زمان: از ۲۶ تیر ماه - ساعت ۲۱

مکان: خیابان ناصری، مسجد ناصری