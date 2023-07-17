احداث سد بالاخانلو ۷۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث سبزی معاون امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور در بازدید از روند اجرایی سد بالاخانلو، سد و شبکه آبیاری و زهکشی نهب استان قزوین اظهار کرد: خوشبختانه همکاری مناسب عوامل کارفرما، مشاور و پیمانکار در کنار تعهد و تخصص آنها سبب شده تا شاهد کیفیت بسیار خوبی در زمینه اجرای پروژه‌های عمرانی در حوزه منابع آبی استان قزوین باشیم.

وی گفت: موضوع مربوط به اعتبارات و تخصیص به موقع منابع مالی یکی از موضوعات مطروحه در پروژه‌های عمرانی در حوزه منابع آبی می‌باشد که امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته بزودی شاهد گشایشی در این خصوص باشیم.

معاون امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: از آنجایی که بهره برداری از پروژه‌های عمرانی در حوزه منابع آبی در هر منطقه‌ای می‌تواند منشأ خیر و برکت و سبب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار گردد، لذا تأمین منابع مالی پروژه‌های اولویت دار و اضطراری وزارت نیرو در رأس برنامه‌های کاری این سازمان قرار دارد.

منصور ستوده مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین نیز در حاشیه این بازدید اظهار کرد: با تلاش و زحمت شبانه روزی همکاران، پیمانکاران و مشاوران، پیشرفت فیزیکی سد نهب که بهره برداری از آن می‌تواند سبب ایجاد تحول و توسعه پایدار در منطقه گردد در حال حاضر بیش از ۹۶ درصد است و این درحالی است که پیشرفت فیزیکی بدنه سد ۹۹.۵ درصد بوده و اهم کارهای هیدرومکانیکال و خرید و نصب تجهیزات ابزار دقیق نیز انجام شده است.

ستوده افزود: تکمیل تاج سد، سرریز، تملک باقیمانده اراضی دریاچه سد و تکمیل ساختمان‌های اداری از جمله کارهای باقیمانده این پروژه می‌باشد که با برنامه ریزی های صورت گرفته این بخش از کار نیز با سرعت و کیفیت بالا درحال انجام است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین با اشاره به میزان اعتبارات هزینه شده برای ساخت سد نهب، عنوان داشت: تاکنون ۵,۰۰۰ میلیارد ریال بابت ساخت این سد هزینه شده و به ۲,۵۰۰ میلیارد ریال دیگر جهت تکمیل کارهای باقیمانده و ۱,۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار جهت تملک اراضی نیاز داریم.

ستوده در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان کرد: کانال اصلی شبکه آبیاری سد نهب نیز بطول ۲۵ کیلومتر با پیشرفت ۵۷ درصدی در حال اجرا می‌باشد، همچنین اجرای کانال‌های درجه ۱ و ۲ این شبکه نیز آغاز شده و بدنبال آن هستیم تا با تسریع در روند اجرایی کار همزمان با بهره برداری کامل از سد نهب اجرای بخشی از این کانال‌ها را نیز به پایان برسانیم تا بتوانیم از ظرفیت کانال‌های احداثی جهت توزیع عادلانه آب براساس حق آب‌های موجود اقدام نمائیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین در خصوص احداث سد بالاخانلو گفت: این سد با هدف تأمین آب شرب ۵ شهر و ۳۰ روستای جنوب استان بر روی رودخانه حاجی عرب در حال ساخت است که با تلاش و پیگیری‌های صورت گرفته تاکنون ۷۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

ستوده در بخش پایانی صحبت‌های خود تاکید کرد: با تمام توان و تلاش بدنبال آن هستیم تا در جهت خدمت رسانی به مردم شریف منطقه سد بالاخانلو را در سال جاری به مرحله آبگیری برسانیم که قطعاً این مهم با حمایت‌های مدیران ارشد استان و وزرات نیرو در کنار همکاری و تعامل سازنده بین کارفرما، مشاور و پیمانکار پروژه امکان پذیر خواهد بود.