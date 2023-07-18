محمدحسن آصفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مهم‌ترین مسئله برای ما در انتخابات امسال افزایش میزان مشارکت مردم است، اظهار داشت: هر چقدر مشارکت مردم پای صندوق‌های رأی بیشتر شود، قطعاً در افزایش توان کشور در عرصه‌های مختلف به ویژه در عرصه بین المللی و در روابط ایران با سایر کشورها مؤثر است.

وی بیان کرد: افزایش مشارکت مردم در انتخابات منجر به افزایش انسجام و یکپارچگی در جامعه می‌شود. از سوی دیگر مشارکت بالا پشتوانه محکمی برای حکمرانان کشور است.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت رعایت اخلاق انتخاباتی، تصریح کرد: از رفتارهایی که سبب شود مردم نسبت به آینده کشور بدبین شوند، باید اجتناب شود. متأسفانه برخی از جناح‌های سیاسی از الان دنبال ناامید کردن مردم یا تحریم انتخابات هستند که این کارها به صلاح نیست. آنان باید بدانند تحریم انتخابات به نفع کشور و به ویژه سیاست خارجی ما نخواهد بود.

آصفری در واکنش به ادعای برخی از افراد مبنی بر اینکه شورای نگهبان فقط اصلاح‌طلبان را ردصلاحیت می‌کند، گفت: بر اساس قانون، شورای نگهبان وظیفه بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات را دارد و ادوار مختلف انتخابات نشان می‌دهد که نگاه شورای نگهبان در تأیید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات جناحی و سیاسی نبوده و نیست.