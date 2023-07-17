خواننده «مردان خدا» نشان درجه یک هنری دریافت کرد/نکوداشت یک خاطره

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین بزرگداشت سید جلالالدین محمدیان (خواننده قطعه ماندگار «مردان خدا») شامگاه ۲۵ تیرماه با حضور جمعی از مدیران فرهنگی کشور و هنرمندان به دبیری علیرضا سپهوند و توسط موسسه رسانهای فرهنگی «ایما خبر نقشینه» در تالار رودکی برگزار شد.
این مراسم که با حضور علاقمندان این هنرمند قدیمی همراه بود با پخش ویدئوکلیپی درباره جلالالدین محمدیان برگزار شد.
در ادامه گروه تنبورنوازان «مهتاب» روی صحنه آمدند و قطعه «مردان خدا» را برای حاضران اجرا کردند.
از تهدید عبور کردیم؛ زنگ خطر به صدا درآمده است!
سپس، حمیدرضا نوربخش (مدیرعامل خانه موسیقی) پشت تریبون قرار گرفت و در سخنانی مطرح کرد: من با اشتیاق فراوان و البته بر حسب وظیفه به این مراسم آمدم تا عرض ارادتی به این هنرمند بزرگ داشته باشم. ارادت من به استاد جلالالدین محمدیان به سالها پیش برمیگردد؛ وقتی که خیلی جوان بودم و در عین حال او یک کاملمرد و هنرمند شاخص بود. یادم است در یک شبی در شهر قم در منزل یکی از دوستان ساز و آوازی اجرا کردیم، این هنرمندی محبتی کرد و من را با کتاب ردیف محمود کریمی آشنا کرد. آن زمان منابعی برای ردیف و آواز نبود اما آقای محمدیان کاست و کتابی که ضمیمه آن بود و دکتر مسعودیه هم آن را آوانویسی کرده بودند را به من دادند. آن روز متوجه شدم که این مرد چقدر باصفا است و چه منش بزرگی دارد. سیدجلالالدین محمدیان قدرش آن طور که باید دانسته نشده است.
مدیرعامل خانه موسیقی تاکید کرد: ما آوازخوانها شرایطی در حرفه خود داریم؛ مثلاً خواننده باید صدایش حجم و وسعت خاصی داشته و یا خودش پیوندی با شعر و موسیقی داشته باشد. سیدجلال محمدیان صدای وسیع یا به اصطلاح چپکوک دارد که از نتهای پایین تا بالا را میخواند. او تحریر زیبا و حجم صدای مناسب دارد و از محضر اساتیدی چون استاد شجریان تا استاد علیاصغر بهاری آموخته است. او موسیقی اقلیمی خود که غرب کشور هست را آموخته است. جلالالدین محمدیان سالهای سال با موسیقی زندگی کرده و مضاف بر موسیقی بر روی مسئله تعزیه هم کار کرده است.
این خواننده همچنین گفت: سید جلال الدین محمدیان تمام مشخصات یک خواننده کامل را در خود جمع کرده است. شاید این هنرمند بیشتر برای قطعه ماندگار «مردان خدا» برجسته شده باشد اما قطعات مطرح دیگری هم در کارنامه کاری خود دارد که درخور توجه است.
حمیدرضا نوربخش در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از وضعیت کنونی موسیقی گفت: متاسفانه هر چه از دهه ۷۰ فاصله گرفتیم در حوزه موسیقی دچار مصیبت شدیم. باید بگویم بلایی سر گوش مردم آمده است که آدم متعجب میشود. در روزگاری هستیم که آثار سخیف، بیمعنا، بیربط و پوچ صدها هزار شنونده پیدا میکند و آدم واقعاً متعجب میشود. جوانان ما مخاطبان آثار سخیف شدند و این آثار، اشعار سخیفتری دارند که اصلاً نمیشود نامش را شعر گذاشت.
وی همچنین بیان کرد: موسیقی پاپ میتواند یک موسیقی هنجارمند باشد اما منظور من عیار شعر و موسیقی است که متاسفانه این روزها به شدت پایین آمده و حتی از تهدید هم گذشته و زنگ خطرش به صدا در آمده است. در هر بخشی از این کشور گوهرهای درخشانی است که باید جوانان را با آنها آشنا کرد. یکی از این گوهرها جلالالدین محمدیان است که یک مرد با صفا و به معنای واقعی یکی از مردان خداست.
انتشار یک گنجینه از موسیقی عاشورایی توسط حوزه هنری
در ادامه این مراسم، بخشهایی از مستند در حال ساخت «گنج پنهان» که راوی زندگی جلالالدین محمدیان است، برای حاضران پخش شد.
در بخش دیگری از این مراسم، میلاد عرفانپور (مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری) در سخنانی خطاب به حاضران گفت: حدود ۴ سال پیش بود که برای نخستین بار توفیق پیدا کردم، استاد جلالالدین محمدیان را در دقایقی ببینم و بسیار با ایشان احساس صمیمیت و نزدیکی داشتم، از فروتنی و بزرگمنشی او لذت بردم و باید بگویم در کمتر هنرمندی این تواضع را دیده بودم.
عرفانپور ادامه داد: هنر، در معنای واقعی برداشتی است که هنرمند از عالم ملکوت دارد و هنرمندانی ماندگار میشوند که تماشای ملکوت روزیشان میشود. چنین هنرمندانی هنر را ابزار سلوک و نه دیده شدن خود میدانند. خیلیها هنر را ابزار ثروت و قدرت میدانند اما امثال محمدیان با هر اثر یک پله به کمال انسانی نزدیک میشوند. استاد عزیز ما سالها از جوامع و محافل هنری دوری گزید؛ زیرا هنر برایش به مثابه سلوک بود.
مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری همچنین گفت: از ویژگیهای استاد جلالالدین محمدیان شناخت تاریخ و حکمت هنر است. افتخار ما در مرکز موسیقی این بود که نزدیک ۴ سال گذشته در یک فضای دوستانه با ایشان همکاری داشتیم و این هنرمند ۱۶ قطعه موسیقی برآمده از گنجینه موسیقی عاشورایی در این مرکز تولید کردند که که به امید خدا به زودی منتشر خواهد شد. استاد به این تولیدات نگاه نذر داشتند و این آثار را بدون چشمداشت مالی به پیشگاه حضرت اباعبدالله (ع) تقدیم کردند و ما هم میزبان این قطعات ارزشمند بودیم.
او یک خواننده تغییرناپذیر است
در ادامه مراسم، محمد رشیدی (نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی) در سخنانی گفت: استاد محمدیان در «فیضآباد» کرمانشاه که یک محله قدیم و اصیل در کرمانشاه است، متولد شدند. بیشک مسلک مردم این محله بر ایشان تاثیر زیادی داشته است. این هنرمند سال ۱۳۶۶ با تصنیف «مردان خدا» مشهور شدند؛ هرچند که پیش از این هم کار میکردند. استاد محمدیان هم به شعر پارسی و هم به موسیقی آیینی و هم موسیقی مقامی خدمت کرد و بنده به عنوان یک کرمانشاهی افتخار میکنم که همشهری ایشان هستم. او تغییرناپذیر است و این ویژگی مهمی است.
پس از این سخنان جلالالدین محمدیان پشت تریبون قرار گرفت و خطاب به حاضران گفت: هنر یعنی کمال؛ یعنی شاهنشاهی و این در حالی است که کمال و تواضع هنرمند باید بیشتر از دیگران باشد. امروز قدم روی چشم من گذاشتید، به این مراسم آمدید و به من توان صحبت کردن و خواندن دادید. من مدتی از هنر کنار کشیدم تا دچار خوی بد نشوم. تواضع در هنر مهم است.
او با اشاره به قطعه «مردان خدا» توضیح داد: دوست داشتم این آهنگ در دل مردم بنشیند. این قطعه را در سالهای جنگ تحمیلی اجرا کردم و آن زمان از مردان خدا خواندم؛ به هر حال هنر میتواند راهگشا باشد.
او سپس به همراه تنبورنوازان «مهتاب» دو قطعه را برای حاضران اجرا کرد.
در پایان مراسم نیز، سید محمد هاشمی (جانشین وزیر فرهنگ)، سید نظامالدین موسوی (عضو هیئت رئیسه مجلس)، محمد الهیاری (مدیر کل دفتر موسیقی)، امیرعباس ستایشگر (مدیرعامل انجمن موسیقی)، حمیدرضا نوربخش (مدیرعامل خانه موسیقی)، علیرضا قزوه (مدیر مرکز موسیقی صدا و سیما)، امیر حسین سمیعی (معاون امور هنری شهرداری تهران)، میلاد عرفانپور (مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری) و محمد رشیدی (نماینده مردم کرمانشاه) برای اجرای آیین تجلیل از سید جلالالدین محمدیان روی صحنه آمدند و هدایایی را به این هنرمند تقدیم کردند.
همچنین در این مراسم اعلام شد که با اهدای نشان درجه یک هنری به سید جلالالدین محمدیان موافقت شده است و این نشان به او اهدا میشود.
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