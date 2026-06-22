به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ذوالفقاری ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از اجرای پویش ملی «اطعام و احسان حسینی» در استان سمنان خبر داد و افزود: هدف این پویش گسترش فرهنگ انفاق، احسان و دستگیری از خانواده‌های نیازمند است.

وی ادامه داد: با همکاری مراکز نیکوکاری، هیئت‌های مذهبی و گروه‌های جهادی، تمامی ظرفیت آشپزخانه‌های اطعام حسینی برای خدمت‌رسانی به خانواده‌های نیازمند به کار گرفته می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با اشاره به اینکه علاوه بر طبخ و توزیع غذای گرم، سبدهای معیشتی نیز بین مددجویان و اقشار کم‌برخوردار توزیع خواهد شد، ادامه داد: این اقدام بخشی از نیازهای آنان در این ایام را تأمین می‌کند.

ذوالفقاری همچنین از اجرای پویش «به عشق حسین(ع)» با هدف حمایت از کودکان نیازمند خبر داد و توضیح داد: خیران و مردم نیک‌اندیش استان می‌توانند با ارسال عدد ۰۲۳ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳ یا از طریق کد دستوری ۸۸۷۷۰۲۳# در این پویش مشارکت کنند.

وی با تأکید بر نقش فرهنگ عاشورا در ترویج همدلی و مواسات افزود: کمک‌های نقدی مردم برای حمایت از نیازمندان همچنین از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۴۳۸ قابل دریافت است.