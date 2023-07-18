آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس ۲۹ تیر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین دوره آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ روز پنجشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۲ برگزار می شود.

داوطلبان می توانند از امروز سه شنبه ۲۷ تیر تا فردا چهارشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۲ کارت ورود به جلسه آزمون را به صورت اینترنتی از سامانه دانشگاه علوم پزشکی تهران دریافت کنند.

آزمون روز پنجشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۲ راس ساعت ۹:۰۰ صبح در سالن شهدا و کلاسها و ساختمان اداری دانشکده پزشکی و سالن های دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز خواهد شد و لازم است داوطلبان حداکثر راس ساعت ۸:۳۰ صبح در محل دانشکده ها حضور داشته باشند.

آدرس دانشکده پزشکی: میدان انقلاب - خیابان قدس - خیابان پورسینا درب شمالی دانشگاه تهران.

آدرس دانشکده داروسازی: میدان انقلاب - خیابان ۱۶ آذر ساختمان جدید دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

داوطلبان لطفا از به همراه داشتن وسایل اضافی (الکترونیکی، ساعت هوشمند، کیف، تلفن همراه حتی به صورت خاموش و غیره ...) پرهیز کنند زیرا در غیر اینصورت به عنوان تقلب محسوب و شده و داوطلب از امتحان محروم خواهد شد.

دفترچه آزمون پس از امتحان در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

مهلت اعتراض داوطلبان حداکثر تا ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه اول مردادماه ۱۴۰۲ است و اعتراضات باید در سایت EXAM.TUMS.AC.IR با نام کاربری (کدملی) و رمز ورود (کد داوطلبی) در قسمت پنل ثبت شود.

نتایج آزمون کتبی ۲۱ مردادماه ۱۴۰۲ اعلام خواهد شد.

حداکثر ظرفیت نهایی پذیرش دانشجو ۲۰ نفر است. در صورتیکه داوطلبان شرایط علمی لازم را احراز نکنند ظرفیت پذیرش از ۲۰ نفر کمتر خواهد بود.

معدل داوطلبان به صورت محرمانه از دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی آنها استعلام خواهد شد.