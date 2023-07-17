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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۲۶

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان مهر خبر داد؛

اهدا ۴۲ سری جهیزیه به مددجویان کمیته امداد در شهرستان مهر

اهدا ۴۲ سری جهیزیه به مددجویان کمیته امداد در شهرستان مهر

مهر-رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مهر از اهدا ۴۲ سری جهیزیه به نوعروسان مددجوی کمیته امداد در شهرستان مهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود علی‌نژاد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد :۲۲ سری جهیزیه که شامل پنج قلم کالای اساسی نظیر یخچال، تلویزیون، اجاق گاز، جاروبرقی و ماشین لباسشویی به ارزش تقریبی ۲۳ میلیون تومان برای هر جهیزیه به نوعروسان مددجوی کمیته امداد شهرستان مهر در بخش‌های «وراوری و مرکزی» اهدا شده است.

وی اضافه کرد: در بخش‌های «گله دار و اسیر» نیز ۲۰ سری جهیزیه که ارزش هر سری بالغ بر ۲۲ میلیون تومان بوده و دارای پنج کالای اساسی نظیر یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و اجاق گاز است نیز به نوعروسان اهدا شد.

کد مطلب 5838705

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