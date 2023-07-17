اهدا ۴۲ سری جهیزیه به مددجویان کمیته امداد در شهرستان مهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمود علی‌نژاد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد :۲۲ سری جهیزیه که شامل پنج قلم کالای اساسی نظیر یخچال، تلویزیون، اجاق گاز، جاروبرقی و ماشین لباسشویی به ارزش تقریبی ۲۳ میلیون تومان برای هر جهیزیه به نوعروسان مددجوی کمیته امداد شهرستان مهر در بخش‌های «وراوری و مرکزی» اهدا شده است.

وی اضافه کرد: در بخش‌های «گله دار و اسیر» نیز ۲۰ سری جهیزیه که ارزش هر سری بالغ بر ۲۲ میلیون تومان بوده و دارای پنج کالای اساسی نظیر یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و اجاق گاز است نیز به نوعروسان اهدا شد.

