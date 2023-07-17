به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس طی تفاهم قبلی با بوژیدار رادوشوویچ مکلف به پرداخت قسط سوم ۲۰۰ هزار یورویی تا یکشنبه گذشته بود. از این رو رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با تأمین ارز مورد نیاز باشگاه توانست آن را شنبه گذشته از طریق یک بانک به حساب رادوشوویچ واریز کند.

انتقال سومین قسط از طلب رادوشوویچ در حالی مورد تأیید بانک مبدا قرار گرفته است که حساب بانکی اعلام شده از سوی رادوشوویچ برای پذیرش این پول به سه روز زمان نیاز دارد.

از این رو باشگاه پرسپولیس منتظر دریافت تاییدیه این پرداخت از سوی گلر گران قیمت کروات پیشین خود است تا نه تنها با محرومیت احتمالی از سوی فیفا روبرو نشود بلکه نیازی به پرداخت ۲۰۰ هزار یورو اضافی بابت تأخیر در پرداخت پول نداشته باشد.

طبق توافق انجام شده بین طرفین، باشگاه پرسپولیس و رادو بر سر پرداخت رقم ۸۵۰ هزار یورویی توافق کردند که کمتر از رقم ذکر شده در رأی فیفا بود و باشگاه پرسپولیس متعهد به پرداخت آن در چهار قسط از ۱۵ ژانویه ۲۰۲۳ (۲۵ دی ماه ۱۴۰۱) تا نهم نوامبر ۲۰۲۳ (۱۸ آبان ۱۴۰۲) شد.