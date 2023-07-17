به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانههای فلسطینی، «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در سخنانی تاکید کرد: کرانه باختری بر شرایط موجود فائق آمده و همانند سالهای گذشته تمامی چالشها و تهدیدات را پشت سر گذاشته و اکنون تغییراتی جدید در این منطقه حاصل شده و مقاومت فعال و پویا شده و عملیاتهای ضدصهیونیستی پس از شرایط سختی که این منطقه با آن مواجه بود، دوباره ازسرگرفته شده است.
هنیه اظهار داشت که کابینه کنونی رژیم صهیونیستی خطری بزرگ برای مسئله فلسطین است و ملت فلسطین باید خود را به خوبی برای طرحهای دشمن صهیونیستی جهت تغییر واقعیتهای موجود در کرانه باختری، تقسیم زمانی و مکانی مسجد الاقصی، توسعه شهرک سازی و اسکان نزدیک به یک میلیون صهیونیست اشغالگر در این منطقه به منظور برقراری توازن جمعیتی بین فلسطینیان و یهودیان و پایان دادن به هرگونه موجودیت مطلق فلسطینیان در این منطقه آماده کند.
وی اشاره کرد که نبرد در کرانه باختری وارد سختترین مرحله خود شده و جنگ در این منطقه کاملاً دینی است.
اسماعیل هنیه خاطر نشان کرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی به هر شیوهای به دنبال سرکوب هرگونه مقاومت و ادامه پروژه عادی سازی روابط با کشورهای عربی است.
هنیه تاکید کرد که وظیفه ما حمایت از پروژه فلسطین و مقاومت و تلاش برای ارتقای توانمندیهای مقاومت در هر مکان و وحدت بخشی به ملت فلسطین بر اساس اصول ملی و عدم به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر و بسیج امت و انتقال از استراتژی حمایت و پشتیبانی به سمت استراتژی شراکت در آزادسازی فلسطین و ایجاد همپیمانیهای راهبردی برای پروژه مقاومت است.
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